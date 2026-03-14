Trump solicita a otros países enviar buques de guerra para mantener “abierto y seguro” el estrecho de Ormuz

Estados Unidos iniciará "muy pronto" el acompañamiento militar a petroleros en el estrecho de Ormuz, una medida a la que el presidente Donald Trump añadió una contundente advertencia de combate el sábado 14 de marzo: "Estados Unidos va a bombardear sin piedad la costa y a hundir continuamente barcos y buques iraníes. De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!".

Su decisión surge tras la parálisis casi total del tráfico en este punto estratégico —que en su tramo más estrecho tiene 54 kilómetros de ancho— por donde circula habitualmente el 20% del crudo y el 30% del gas natural licuado del mundo, e Irán decidió bloquear en respuesta a la ofensiva de Israel y EE. UU., que inició el pasado 28 de febrero.

Trump pide una respuesta igual de China, Francia, Japón y otros países:

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense, además, hizo un llamado a que otras naciones se sumen a su iniciativa para garantizar la seguridad de las embarcaciones que crucen esta ruta vital para el suministro energético global.

"Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", indicó el republicano y mencionó, de manera directa, su expectativa de que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, envíen buques a la zona".

¿Irán acabado y los precios del crudo en aumento?

A pesar de la tensión creciente, Trump aseguró que el poderío militar de la república islámica ha sido neutralizado, aunque reconoció que persisten riesgos tácticos en la vía navegable.

"Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún lugar a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que estén", explicó el jefe de Estado al justificar la necesidad de la intervención naval inminente.

El impacto de este conflicto en el Medio Oriente ya genera repercusiones económicas internacionales, incluyendo a Colombia, donde el alza en los precios del petróleo condiciona la política interna de combustibles.

En diálogo con Noticias RCN, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, advirtió que esta situación "arrastra consigo también el incremento en los precios de los combustibles". El experto recordó que el país importa el 40% de la gasolina y el 15% del diésel consumido, por lo que "el efecto más inmediato podría ser la imposibilidad, por lo pronto, de que el Gobierno siga bajando el precio del galón de gasolina".