¡Mágico e intratable! GOLAZO de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Leverkusen: VIDEO

El Bayern Múnich está enfrentando al Bayer Leverkusen por la fecha 26 de la Bundesliga.

En el minuto 6, Aleix García abrió el marcador a favor del Leverkusen tras un balón que Culbreath le robó a Luis Díaz.

Sin embargo, en el minuto 69, Luis Díaz aprovechó una habilitación inmejorable, infló la red defendida por el arquero Janis Blaswich y celebró el 1-1.

En video: así fue el golazo de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, en la Bundesliga

Cuando el reloj marcó los 68 minutos de partido, Bayer Leverkusen tenía el balón dominado y Robert Andrich, su capitán, intentó sacar al equipo desde el fondo.

No obstante, cuando quiso buscar un pase hacia el medio, terminó entregándole el balón a Olise, que organizó una contra inmediata.

Fue así como, mientras que Olise conducía, Luis Díaz comenzó a correr a toda velocidad por la banda izquierda, quedó libre para que el francés le filtrara un pase quirúrgico y, apenas lo recibió, ingresó al área y abrió el pie derecho para definir por debajo del arquero rival.

El video del golazo es el siguiente:

¿Con cuántos puntos está quedando el Bayern Múnich de Luis Díaz tras su empate con el Leverkusen?

Con el empate parcial en el estadio del Bayer Leverkusen, el Bayern Múnich está llegando a 67 puntos en la Bundesliga.

En consecuencia, sigue siendo el líder solitario, pero ahora el Borussia Dortmund logró recortarle dos puntos y quedó a nueve de distancia.

El próximo partido del Bayern Múnich en el campeonato local será el sábado 21 de marzo, en el Allianz Arena, vs. Unión Berlín, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

Además, posteriormente, en su camino hacia el título, tendrá que medirse vs. Friburgo, en condición de visitante. Ese partido será el 4 de abril, a las 8:30 de la mañana (hora de Colombia).