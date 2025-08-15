CANAL RCN
Con Luis Díaz como protagonista: Bayern Múnich hizo importante y lindo anuncio

Luis Díaz protagonizó un importante anuncio del Bayern Múnich y los colombianos celebran el cariño de la institución al guajiro.

Luis Díaz
Foto: @fcbayern

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
05:06 p. m.
Luis Díaz continúa generando gran expectativa en Alemania y, especialmente, en Colombia. En las últimas horas, el Bayern Múnich y la marca Adidas difundieron un video titulado “Primeros días en el trabajo”, en el que el extremo guajiro aparece integrándose a la dinámica del plantel bávaro. La pieza audiovisual no solo muestra la bienvenida al jugador, sino que evidencia la importancia que el club le otorga desde su llegada.

Un recorrido para conocer a sus nuevos compañeros

El video, que rápidamente se viralizó, refleja cómo Díaz descubre el día a día de las estrellas del Bayern fuera de las canchas. En las imágenes, Manuel Neuer aparece montando bicicleta, mientras que Harry Kane y Leon Goretzka disfrutan de una ronda de golf. Lucho, con un gesto de sorpresa y admiración, observa estas escenas que reflejan la convivencia y el ambiente distendido dentro del equipo alemán.

Este tipo de contenidos refuerza la percepción de que el Bayern valora la figura del colombiano no solo como refuerzo deportivo, sino también como persona y compañero. La afición cafetera celebró el gesto, interpretándolo como una señal de confianza hacia el jugador, quien llega para ser protagonista en una de las ligas más competitivas del mundo.

La camiseta que usará esta temporada

El momento más esperado del video llega cuando Luis Díaz recibe la camiseta oficial que vestirá esta temporada, un acto simbólico que marca oficialmente su integración al club. El guajiro se mostró emocionado y agradecido por la acogida, mientras los hinchas colombianos inundaron las redes con mensajes de apoyo y orgullo.

Con este anuncio, el Bayern Múnich deja claro que Díaz es pieza clave en su proyecto deportivo y que su adaptación será acompañada paso a paso, un detalle que ha fortalecido aún más el vínculo del jugador con la hinchada de su país.

