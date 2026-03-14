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Video: Luis Díaz tuvo incidente con el Bayern Múnich y Leverkusen, su rival, aprovechó

El Bayer Leverkusen, de manera parcial, está derrotando al Bayern Múnich, que es el líder de la Bundesliga.

Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
10:13 a. m.
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Bayern Múnich, en condición de visitante, está enfrentando al Bayer Leverkusen por la fecha 26 de la Bundesliga.

Sin embargo, su comienzo no ha sido bueno debido a que sobre el minuto 6 del partido, Luis Díaz, que fue elegido como titular por Vincent Kompany, tuvo un incidente y el local lo aprovechó para abrir el marcador.

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Es así como, por el momento, el Bayern Múnich está cayendo en el BayArena y, en caso de que el Borussia Dortmund gane, podría recortarle ventaja.

Video: este fue el incidente que tuvo Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

En el minuto 5 del partido entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, Luis Díaz recibió el balón en el costado izquierdo y trató de aguantarlo.

Sin embargo, Montrell Culbreath fue férreo en la marca, logró anticiparlo e inició una contra letal a favor de su equipo.

Tras perder la pelota, el guajiro se quedó reclamando falta, pero el árbitro no la sancionó. Además, al final de la jugada, el VAR tampoco consideró que se hubiera cometido una infracción.

De esa manera, finalmente, Culbreath se juntó con Shick, que habilitó a Aleix García para que ingresara al área, definiera y venciera el arco defendido por Sven Ulreich.

¿Cuándo y contra quién será el siguiente partido del Bayern Múnich?

Luego de que termine de disputarse una nueva fecha en la Bundesliga, el Bayern Múnich tendrá que volver a concentrarse en la Champions League.

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Su próximo encuentro será la vuelta vs. Atalanta, por los octavos de final de la máxima competencia de clubes, el miércoles 18 de marzo de 2026.

Este partido se disputará en el estadio Allianz Arena, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y, apenas comience, Bayern Múnich tendrá que defender la ventaja de 1-6 que consiguió en condición de visitante.

 

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