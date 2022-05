Luis Díaz y el gesto con el que se ganó el corazón de todo Liverpool

Liverpool afronta otra final este domingo donde además no dependerá de si solo, sino de que el Aston Villa le de una mano contra el Manchester City y los ‘Reds’ hagan su tarea contra el Wolverhampton, en la última jornada de la Premier League 2021/22, donde se definirá el campeón y Luis Díaz quiere seguir festejando junto a Jürgen Klopp.

Sin embargo, lejos de las canchas, el colombiano también es figura con sus acciones y así lo fue el jueves por el gesto que tuvo con un pequeño aficionado de los ‘Reds’.

Mediante la fundación Owen McVeigh, la cual se encarga de alegrar la vida de los niños que están peleando la batalla para vencer el cáncer y que además son aficionados del fútbol.

Una camiseta con el número 23 y el nombre de Luis Díaz, más firmada y enmarcada, fue el regalo que el pequeño Chad recibió en la clínica Alder Hey.

“Le entregamos esta camiseta firmada y enmarcada @LuisFDiaz19 a Chad hoy en @AlderHey, estaba absolutamente encantado como se puede ver por su gran sonrisa”, publicó la fundación junto a la imagen del pequeño con la camiseta del colombiano.

La emoción del pequeño Chad se reflejó en la foto tomada por la fundación, en donde con el brazo derecho mostró su alegría al tener la camiseta del futbolista colombiano del Liverpool.

