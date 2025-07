Luis Díaz sorprendió al ser consultado por James Rodríguez en su presentación en Bayern Múnich

Luis Díaz fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Bayern Múnich, uno de los equipos más grandes del mundo. El extremo nacido en Barrancas habló con la prensa alemana sobre este paso en su carrera, dando detalles de lo que han sido sus primeras horas como jugador 'bávaro'.

Una de las preguntas que no podía faltar era sobre James Rodríguez, pues el capitán de la Selección Colombia fue el último 'cafetero' que pasó por este club, dejando buenos recuerdos durante las dos temporadas en las que estuvo.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre James Rodríguez?

El guajiro fue consultado sobre si le ha pedido algún consejo al '10', a lo que comentó que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con el cucuteño, situación que sorprendió a más de uno debido a su cercanía reciente. Eso sí, dejó claro que en su momento conversarán.

No he hablado con James. Por ahí le escribiré después para ver que cosas tiene para recomendar de la ciudad y del equipo, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él.

Mientras tanto, James Rodríguez no ha reaccionado al fichaje de Díaz. En redes sociales, el futbolista de León de México solamente dejó un 'like' en una de las publicaciones que hizo el Bayern sobre su contratación, pero todavía no se ha pronunciado.

La publicación del Bayern Múnich sobre Luis Díaz y James Rodríguez

En una de las más recientes publicaciones del FC Bayern en sus redes sociales, compartieron algunas fotografías de Díaz y James compartiendo en la Selección Colombia.

"Conexión colombiana. De James a Lucho, la magia de ese hermoso país vive en Múnich", escribieron acompañando las imágenes de los dos futbolistas colombianos.