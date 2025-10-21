Luis Díaz entra al top 100 de jugadores más caros del mundo: es el único colombiano en el ránking

Luis Díaz continúa demostrando por qué es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo. En su primera temporada con el Bayern Múnich, el guajiro ha registrado seis goles y cuatro asistencias en solo 11 partidos, consolidándose como una pieza clave en el esquema del club alemán.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido: la más reciente actualización del portal especializado Transfermarkt lo ubicó en el puesto 61 del ranking mundial, con una valoración de mercado de 70 millones de euros.

Este reconocimiento lo convierte en el único jugador colombiano dentro del top 100 y en el séptimo extremo izquierdo más costoso del mundo, una posición que reafirma su estatus como figura de élite en el panorama internacional.

Ranking global liderado por Lamine Yamal

El listado de futbolistas más valiosos de Transfermarkt 2025 está encabezado por el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, con una impresionante valoración de 200 millones de euros. Le siguen Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé (cada uno con 180 millones), mientras que Vinicius Jr. completa el top 5 con 150 millones de euros.

En total, la Premier League domina la clasificación, con 51 de los 100 jugadores más caros pertenecientes a clubes ingleses, lo que refuerza su poder financiero y deportivo en el mercado global.

Top 5 jugadores más caros del mundo (Transfermarkt 2025):

Lamine Yamal – 200 M€ Jude Bellingham – 180 M€ Erling Haaland – 180 M€ Kylian Mbappé – 180 M€ Vinicius Jr. – 150 M€

Los colombianos con mayor proyección en el mercado

Aunque Luis Díaz es el único colombiano dentro del top 100, otros futbolistas del país mantienen una proyección destacada y podrían alcanzar ese grupo en próximas actualizaciones.

Entre ellos figuran:

Jhon Durán (35 M€) – Delantero del Aston Villa, en constante crecimiento en la Premier League.

Daniel Muñoz (25 M€) – Lateral del Crystal Palace, consolidado en la Selección Colombia.

Jhon Lucumí (25 M€) – Defensor central del Bologna, con gran regularidad en la Serie A.

Richard Ríos (22 M€) – Mediocampista del Palmeiras, en plena fase de valorización.

Según Transfermarkt, la edad influye directamente en la valoración de mercado, factor que impacta a jugadores como Díaz y Muñoz. En contraste, jóvenes como Lucumí, Ríos y Luis Suárez han incrementado su valor en los últimos meses, lo que refleja la renovación generacional del fútbol colombiano.