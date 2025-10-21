El Bayern Múnichsigue imparable en Europa y en la Bundesliga, y este martes tomó una decisión clave que beneficia directamente al colombiano Luis Díaz, una de las figuras más destacadas en el equipo bávaro.

El club alemán anunció oficialmente la renovación del contrato de su entrenador, Vincent Kompany, hasta 2029, una noticia que consolida la estabilidad deportiva de un proyecto que hasta ahora es perfecto.

Kompany renueva y el Bayern asegura continuidad total

La directiva del Bayern confirmó la extensión del vínculo del técnico belga tras un arranque excepcional de temporada, en el que el club ha ganado sus 11 partidos en todas las competencias.

“Estoy encantado con esta extensión. Kompany impulsa al FC Bayern dentro y fuera del campo; es una figura que une a jugadores, aficionados y a todos en el club”, destacó Jan-Christian Dreesen, directivo del equipo alemán.

Desde su llegada en el verano de 2024 para reemplazar a Thomas Tuchel, Kompany ha conquistado dos títulos, incluida la Supercopa de Alemania, y ha logrado devolverle al club la confianza, el buen juego y el dominio que lo caracterizan.

Luis Díaz, uno de los beneficiados del proyecto

El colombiano Luis Díaz ha sido uno de los grandes aciertos del nuevo ciclo. Su fichaje, pedido directamente por Kompany, ha dado resultados inmediatos. El extremo se ha adaptado perfectamente al esquema ofensivo del entrenador, y su aporte ha sido clave en el arranque perfecto del club.

“Vincent Kompany ha devuelto la alegría al FC Bayern y la chispa ha calado hondo. Bajo su liderazgo ha crecido un auténtico equipo con un fútbol dominante y atractivo”, expresó Max Eberl, director ejecutivo del club.

Con esta renovación, el Bayern no solo asegura la continuidad de un proyecto ganador, sino que también garantiza el crecimiento de jugadores clave como Luis Díaz en una estructura sólida y ambiciosa, donde ha podido figurar.