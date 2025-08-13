Directivo del Bayern Múnich defiende a Luis Díaz y lo compara con una estrella del equipo

El Bayern Múnich afronta la temporada con renovadas esperanzas tras vencer 2-1 al Grasshopper Club Zúrich en su último amistoso previo a la Supercopa de Alemania contra el VfB Stuttgart.

Max Eberl, director deportivo del club, destacó la importancia del reciente fichaje de Luis Díaz, quien llega con el objetivo de reforzar la delantera bávara y convertirse en una pieza clave.

Pese a las salidas de figuras como Mathys Tel, Leroy Sané y Thomas Müller, Eberl asegura que el ataque sigue siendo de élite. El directivo visualiza una alineación con Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz, a la que califica como "una de las más peligrosas de Europa".

La comparación con Michael Olise

El directivo bávaro confía en que Díaz siga una evolución similar a la de Michael Olise, quien llegó desde el Crystal Palace en 2024 y brilló en su debut en la Bundesliga con 28 puntos. Eberl cree que, en el Bayern, el extremo colombiano tendrá mayor visibilidad y protagonismo en la escena internacional, algo que beneficiará tanto al jugador como al club.

En el FC Bayern, Luis ahora puede atraer aún más atención internacional, similar a lo que hizo Michael Olise la temporada pasada.

El fichaje de Luis Díaz no solo responde a criterios deportivos, sino también de marketing: reforzar el impacto global del Bayern y consolidar su imagen como destino preferente para talentos de primer nivel. Según Eberl, este movimiento refleja la capacidad del club para atraer grandes nombres cuando existe convicción total en el jugador.

Bayern responde a críticas sobre el fichaje de Luis Díaz

El directivo reafirmó que están más que seguros con la contratación de Díaz. "Luis Díaz volvió a demostrar, en la temporada que ganó el campeonato con el Liverpool el año pasado, que era uno de los mejores jugadores de la Premier League. Aunque otras estrellas como Mohamed Salah y Virgil van Dijk recibieron más atención, el rendimiento de Luis Díaz estuvo al mismo nivel".

Eberl también aprovechó para desmentir las voces que afirman que el Bayern ha perdido atractivo para las grandes estrellas. "Quien afirma eso no conoce el mercado. El Bayern puede fichar a cualquier jugador si está dispuesto a pagar el precio adecuado. Pero solo lo haremos si estamos convencidos, como con Luis Díaz", afirmó con firmeza.