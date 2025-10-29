Vea el nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich, ahora en la Copa de Alemania

El talento colombiano sigue dejando huella en Alemania. Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich, esta vez en la Copa de Alemania (DFB-Pokal), donde marcó el gol del empate parcial ante el Colonia, reafirmando su excelente momento desde que llegó al gigante bávaro.

El tanto se dio este miércoles 29 de octubre, cuando el Bayern perdía 1-0. Tras un remate rechazado por el arquero rival, Díaz apareció con su instinto goleador, tomó el rebote y la empujó al fondo de la red para sellar el 1-1 parcial.

El colombiano celebró con efusividad, pues hasta ese momento el Bayern no hacía un buen partido.

Luis Díaz, imparable en todas las competencias

Desde su arribo a Múnich, el guajiro ha demostrado que su adaptación fue inmediata. Con este tanto, Díaz ha marcado en todos los torneos oficiales que ha disputado con el Bayern:

Supercopa de Alemania

Bundesliga

Champions League (UCL)

Copa de Alemania.

Las cifras son contundentes: 14 partidos, 8 goles y 4 asistencias en la temporada, un registro que lo posiciona entre los futbolistas más determinantes del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Un colombiano que sigue haciendo historia en Europa

El rendimiento del exjugador del Liverpool ha sido clave para el Bayern, que confía en su velocidad, desequilibrio y olfato goleador.

Su impacto no solo ha despertado elogios en Alemania, sino también en Colombia, donde los aficionados siguen cada partido del extremo con orgullo.