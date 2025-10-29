CANAL RCN
Deportes

Vea el nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich, ahora en la Copa de Alemania

Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich! Esta vez ante el Colonia por la DFB-Pokal.

Luis Díaz: gol vs. Colonia
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El talento colombiano sigue dejando huella en Alemania. Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich, esta vez en la Copa de Alemania (DFB-Pokal), donde marcó el gol del empate parcial ante el Colonia, reafirmando su excelente momento desde que llegó al gigante bávaro.

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea
RELACIONADO

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea

El tanto se dio este miércoles 29 de octubre, cuando el Bayern perdía 1-0. Tras un remate rechazado por el arquero rival, Díaz apareció con su instinto goleador, tomó el rebote y la empujó al fondo de la red para sellar el 1-1 parcial.

El colombiano celebró con efusividad, pues hasta ese momento el Bayern no hacía un buen partido.

Luis Díaz, imparable en todas las competencias

Desde su arribo a Múnich, el guajiro ha demostrado que su adaptación fue inmediata. Con este tanto, Díaz ha marcado en todos los torneos oficiales que ha disputado con el Bayern:

La millonada que ganaría Luis Díaz si termina goleador en Bayern Múnich
RELACIONADO

La millonada que ganaría Luis Díaz si termina goleador en Bayern Múnich

  • Supercopa de Alemania
  • Bundesliga
  • Champions League (UCL)
  • Copa de Alemania.

Las cifras son contundentes: 14 partidos, 8 goles y 4 asistencias en la temporada, un registro que lo posiciona entre los futbolistas más determinantes del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Un colombiano que sigue haciendo historia en Europa

El rendimiento del exjugador del Liverpool ha sido clave para el Bayern, que confía en su velocidad, desequilibrio y olfato goleador.

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García
RELACIONADO

Luis Díaz va por el récord en la Champions League: ya igualó a Falcao García

Su impacto no solo ha despertado elogios en Alemania, sino también en Colombia, donde los aficionados siguen cada partido del extremo con orgullo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea

Copa Libertadores

Duván Vergara vs. Jorge Carrascal: Racing y Flamengo se juegan el pase a la final, hora y dónde verlo

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Japón, Mundial Femenino sub-17: vea el partido en directo

Otras Noticias

Superintendencia de Salud

Nombramiento de Bernardo Camacho en la Supersalud genera polémica por su relación con la Nueva EPS

Según algunas voces, Camacho estaría impedido de tomar decisiones frente a la Nueva EPS debido a que fue su interventor.

Conciertos

Revelan el posible listado de canciones para el próximo concierto de Ryan Castro en Bogotá

El antioqueño ha generado gran expectativa tras su próxima presentación en la capital.

Santa Marta

Capturan a siete presuntos extorsionistas ligados a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en Santa Marta

Venezuela

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos

Nequi

“No estaremos disponibles”: Nequi anuncia mantenimiento, luego de fallas en la app