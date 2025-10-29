CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea

La Bundesliga ante los pies del colombiano Luis Díaz: el extremo del Bayern brilla en Alemania.

Luis Díaz nominado premio mejor jugador octubre Bundesliga
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
04:01 p. m.
El talento cafetero sigue dejando huella en Europa. La Bundesliga se rinde a los pies del colombiano Luis Díaz, tras conocerse su nominación al premio de mejor jugador del mes de octubre en la liga alemana.

El extremo del Bayern Múnich ha tenido un arranque de temporada brillante y sus actuaciones lo colocan entre los futbolistas más destacados del campeonato.

¿Por qué Luis Díaz fue nominado en la Bundesliga?

El guajiro, dirigido por Vincent Kompany, se ha ganado un lugar indiscutible en el once titular del Bayern Múnich gracias a su desequilibrio, goles y capacidad para asistir.

Durante el mes de octubre, Díaz fue inicialista en los tres compromisos de Bundesliga, en los que aportó dos goles y una asistencia frente al Eintracht Frankfurt, además de ser pieza clave en las victorias ante Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach.

Su desempeño no pasó desapercibido. Junto a él también fueron nominados Michael Olise y Joshua Kimmich, compañeros de equipo, además de Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig) y Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt). Los aficionados pueden votar por su favorito a través del portal oficial de la liga alemana.

El reconocimiento de Luis Díaz que confirma su gran momento en Alemania

El sitio web de la Bundesliga resaltó el rendimiento del colombiano, destacando su capacidad ofensiva y su rápida adaptación al fútbol alemán.

Desde su llegada procedente del Liverpool, Díaz ha mostrado constancia, liderazgo y una energía que lo han convertido en una figura clave del Bayern Múnich.

La Bundesliga ante los pies del colombiano Luis Díaz refleja no solo su impacto en el terreno de juego, sino también el respeto que se ha ganado en una de las ligas más exigentes del mundo. Si mantiene este nivel, el guajiro no solo podría quedarse con el premio, sino seguir ampliando su legado en el fútbol europeo.

