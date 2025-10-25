CANAL RCN
Deportes

¡Se preocupó todo Bayern Múnich! Esta fue la peligrosa patada que recibió Luis Díaz vs. Mönchengladbach

Luis Díaz encaró por su habitual banda izquierda, pero fue derribado con una falta que generó mucha preocupación y fue revisada en el VAR.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
09:18 a. m.
El Bayern Múnich de Luis Díaz está jugando en la mañana de este 25 de octubre contra el Borussia Mönchengladbach, que se encuentra en la última posición de la Bundesliga.

Como se ha vuelto habitual con Vincent Kompany, Luis Díaz fue titular y ha sido uno de los jugadores que más ha inquietado a la defensa rival por la banda izquierda.

Fue así como, sobre el minuto 15, el futbolista guajiro encaró a Castrop Jens y lo superó con una gambeta, pero no pudo continuar en carrera porque recibió una fuerte patada a la altura de su canilla.

De hecho, la falta fue tan peligrosa que tuvo que ser revisada en el VAR y, finalmente, el árbitro central tomó la decisión de mostrar la tarjeta roja.

EN VIDEO: esta fue la fuerte patada que Luis Díaz recibió en el partido entre Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Cuando el partido llegó al primer cuarto de hora, Luis Díaz recibió el balón en la banda izquierda y, con la habilidad que lo caracteriza, lo punteó para dejar en el camino a Castrop Jens.

No obstante, el futbolista del Borussia Mönchengladbach se lanzó en plancha y alcanzó a impactar a Luis Díaz en una zona sensible.

Tras esa situación, el futbolista colombiano se quedó tendido en el piso y tuvo que esperar varios minutos para poder recuperarse.

Además, desde ese momento del partido, el Borussia Mönchengladbach se encuentra jugando con un futbolista menos.

¿Cómo está quedando el Bayern Múnich en la tabla de posiciones de la Bundesliga con el empate parcial vs. Borussia Mönchengladbach?

De momento, con el 0-0 en el estadio Borussia Park, el Bayern Múnich está llegando a 22 puntos y sigue conservando el primer lugar de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

Mientras tanto, Borussia Mönchengladbach se está quedando con cuatro puntos y, por su diferencia de gol de -9, continúa en la última posición.

 

