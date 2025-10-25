¡Más caderas 'rotas'! VIDEO de las jugadotas que hizo Luis Díaz vs. Mönchengladbach y están maravillando a toda Alemania

El Bayern Múnich tuvo actividad este sábado 25 de octubre, en Bundesliga, y Luis Díaz fue titular.

En el estadio Borussia Park, los dirigidos por Vincent Kompany enfrentaron al Mönchengladbach y, aunque les costó abrir el marcador, terminaron imponiéndose 0-3.

El primer gol lo hizo Joshua Kimmich al minuto 64, tras una jugada en la que participó Luis Díaz e, incluso, habilitó de taco a Gnabry.

Además, posteriormente, Raphaël Guerreiro celebró el 0-2 al minuto 69 y Lennart Karl decretó el 0-3 definitivo al 81.

En esta ocasión, Luis Díaz estuvo en la cancha durante 76 minutos y volvió a dar de qué hablar por las gambetas con las que se deshizo constantemente de sus rivales.

De hecho, en el minuto 15, dribló a Castrop Jens y, debido a que él intentó quitarle el balón con un planchazo, forzó su expulsión.

Video: estas fueron las jugadotas que Luis Díaz hizo en el partido entre Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga

Luis Díaz, con la personalidad que lo caracteriza, pidió constantemente el balón sobre la banda izquierda y creó múltiples sociedades para vulnerar la defensa del Borussia Mönchengladbach.

Además, esta vez, recortó constantemente hacia adentro para intentar quedar con ángulo de remate, pero también para tratar de encontrar en el área a Harry Kane o a Gnabry.

Por otra parte, apareció en varias ocasiones por dentro para filtrar pases entre líneas y aumentar el volumen ofensivo.

Todas las jugadas en las que participó en la victoria 0-3 vs. Borussia Mönchengladbach, fueron las siguientes:

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga?

Bayern Múnich, que es líder en la Bundesliga con puntaje perfecto tras ocho fechas, se medirá el miércoles ante Colonia, por la segunda ronda de la DFB Pokal, a partir de las 2:45 de la tarde.

Además, el sábado 1 de noviembre, a las 12:30 del mediodía, jugará en condición de local vs. Bayer Leverkusen, por la novena fecha de la Bundesliga.