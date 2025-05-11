¡Los esquivó como conos! Estas son las jugadotas que hizo Luis Díaz vs. PSG y le siguen dando la vuelta al mundo

Luis Díaz, a pesar de su expulsión, fue uno de los jugadores que más brilló vs. el PSG, en la cuarta fecha de la Champions League.

El futbolista guajiro abrió el marcador al minuto 4 tras aprovechar el rebote que quedó de un remate de Olise y, posteriormente, luego de robarle un balón en salida a Marquinhos, decretó el 0-2 parcial.

Pero, más allá de los goles, Luis Díaz también se destacó porque realizó gambetas magistrales y los jugadores del PSG pasaron múltiples apuros para poderle sacar el balón e, incluso, en múltiples ocasiones no lo lograron.

Es así como varias de esas jugadas se encuentran dándole la vuelta al mundo y promoviendo elogios de todo tipo.

En video: estas fueron las jugadotas que Luis Díaz hizo vs. PSG y han despertado el interés de todo el mundo

En el partido entre Bayern Múnich vs. PSG, Luis Díaz fue uno de los jugadores que más personalidad demostró y, de hecho, retrocedió para ayudar a su equipo salida.

Además, no tuvo problemas para gambetear aunque estuviera cerca de su propia área y, en la mayoría de las ocasiones, los jugadores del PSG tuvieron que hacerle falta para quitarle el balón.

Fue así como se convirtió en el socio ideal para Pavlovic, Kimmich, Gnabry, Olise y Harry Kane, que se juntaron constantemente con él para crear paredes, aumentar el volumen ofensivo y generar peligro.

De igual manera, como siempre acostumbra a hacerlo, aceleró a toda velocidad por la banda izquierda y descargó en el medio para dejar a sus compañeros frente al arco.

Y, cada vez que el PSG intentó atacar por su banda, le colaboró constantemente a Stanisic en la recuperación.

Vea aquí el video de las jugadotas con las que Luis Díaz se destacó vs. PSG, en Champions League, y han maravillado al mundo del fútbol:

¿Qué dijo Luis Díaz tras su partido vs. PSG?

Este 5 de noviembre de 2025, tras su doblete y su expulsión vs. PSG, Luis Díaz se pronunció en sus redes sociales.

"Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos cualquier cosa puede pasar. Estaba triste por no terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso por su increíble esfuerzo. Deseando a Hakimi un rápido regreso al campo", escribió el extremo de la Selección Colombia y el Bayern Múnich.