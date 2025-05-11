Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, no se guardó nada y rompió el silencio tras la expulsión de Luis Díaz

Luis Díaz tuvo uno de los partidos más raros de su carrera el pasado 4 de noviembre de 2025, vs. el Paris Saint Germain, por Champions League.

El futbolista guajiro jugó un primer tiempo brillante y anotó los dos goles que le permitieron al Bayern Múnich ganar 1-2 en condición de visitante.

Sin embargo, al minuto 45+7, Luis Díaz barrió a Hakimi por atrás y, luego de que el árbitro analizó la jugada en el VAR, vio la tarjeta roja.

Tras ese desenlace, Vincent Kompany fue consultado en la rueda de prensa acerca de lo que pensaba de la expulsión del extremo de la Selección Colombia y entregó su análisis. ¿Qué dijo?

Estas fueron las declaraciones de Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, tras la expulsión de Luis Díaz vs. PSG

Vincent Kompany, que desde el primer momento ha elegido a Luis Díaz como uno de sus hombres de confianza en el Bayern Múnich, respaldó al colombiano y aseguró que no actuó con mala intención.

"No creo que Díaz haya lesionado a Hakimi a propósito. Es una pena, pero era un partido de gran intensidad y hay momentos de mala suerte", aseveró Vincent Kompany, el director técnico de Luis Díaz.

Además, el estratega belga manifestó que la jugada fue muy rápida y le deseo una pronta recuperación a Hakimi, uno de los mejores laterales del mundo.

"Espero que se recupere pronto. Es algo terrible, a nosotros nos pasó algo parecido con Musiala", sentenció.

¿Cuáles y cuándo serán los próximos partidos del Bayern Múnich de Luis Díaz?

El Bayern Múnich, tras la victoria vs. PSG, deberá pasar la página rápido para volver a concentrarse en la Bundesliga.

Su próximo rival será el Unión Berlin, el sábado 8 de noviembre, en condición de visitante. Este encuentro iniciará a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será válido por la fecha 10.

Además, posteriormente, el 22 de noviembre de 2025, Bayern Múnich, en su estadio, se medirá contra el Friburgo.