Le dijeron de todo: esta fue la reacción de los hinchas del PSG en las tribunas tras uno de los golazos de Luis Díaz

El Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentó este 4 de noviembre de 2025 al Paris Saint Germain, en el Parque de los Príncipes, por la cuarta fecha de la Champions League.

Vincent Kompany eligió una vez más a Luis Díaz como titular y el extremo colombiano fue la gran figura del primer tiempo tras anotar un doblete.

El primer gol fue al minuto 4, mientras que el segundo al minuto 32 luego de que Luis Díaz le robó el balón en salida a Marquinhos.

Sin embargo, desafortunadamente, el extremo de la Selección Colombia vio la tarjeta roja al minuto 45+7 tras disputar un balón con Hakimi y barrerlo por atrás.

El primer gol de Luis Díaz fue grabado desde una de las tribunas del Parque de los Príncipes y, justo en el momento de la celebración, los hinchas del PSG le dijeron de todo a la estrella del Bayern Múnich. ¿Cómo se vivió ese momento? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

EN VIDEO: así se vio desde la tribuna el primer golazo de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. PSG, en Champions League

Sobre el minuto 4 del partido entre Bayern Múnich vs. PSG, los alemanes dominaron el balón en la mitad de la cancha y Gnabry, con un taco de primera, habilitó a Olise y lo dejó mano a mano con Lucas Chevalier.

Fue así como el arquero parisino achicó a toda velocidad e impidió que el atacante francés enviara el balón al fondo de la red. Por lo tanto, en las tribunas, los hinchas del PSG celebraron a rabiar la atajada.

Sin embargo, el rebote le quedó a Luis Díaz, que dominó el esférico con su pie derecho, acomodó su cuerpo y remató para decretar el 0-1.

En consecuencia, los fanáticos del PSG se lamentaron de inmediato y, cuando Luis Díaz comenzó a celebrar, se levantaron de sus sillas para gritarle groserías, hacerle gestos y tratarlo de intimidar.

Así fue como se vivió el momento del primer golazo de Luis Díaz:

¿Cómo va el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Champions League?

Tras la victoria 1-2 vs. PSG, el Bayern Múnich es el líder de la Champions League con 12 puntos.

El equipo de Luis Díaz ha ganado sus primeros cuatro partidos, tiene una diferencia de gol de +11 y enfrentará en la siguiente fecha al Arsenal, que es segundo en el certamen internacional.

No obstante, Luis Díaz no podrá estar presente en ese partido tan clave debido a la expulsión.