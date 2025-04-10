Las marcas que rompió Luis Díaz con su tempranero gol con el Bayern Múnich a los 15 segundos

Luis Díaz no necesitó ni medio minuto para dejar su huella en la historia del Bayern Múnich. El 4 de octubre de 2025, en el duelo frente al Eintracht Frankfurt por la jornada 6 de la Bundesliga, el extremo guajiro marcó a los 15 segundos de juego.

El tanto nació de un ataque iniciado por Manuel Neuer, con participación de Harry Kane y Serge Gnabry, culminado por Díaz desde el suelo. Pero más allá de la efectividad en la jugada, lo que realmente destacó fueron las marcas históricas que rompió con esa jugada.

El gol más rápido de un colombiano en las grandes ligas

Con este tanto, Luis Díaz superó el registro que mantenía Duván Zapata desde 2017 (17 segundos con la Sampdoria ante el Torino), de acuerdo al reporte de @AlexDatos.

Su gol a los 15 segundos se convierte en el más veloz de cualquier futbolista colombiano en las cinco grandes ligas de Europa: Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Entre los goles más rápidos en la historia del Bayern Múnich

El tanto de Díaz también ingresó al Top 3 histórico de goles más tempraneros del Bayern Múnich en la Bundesliga. De acuerdo con los datos de 'MisterChip' solo lo superan:

Giovane Élber — 11 segundos (vs. Hamburgo, 1998) Lothar Matthäus — 13 segundos (vs. Borussia Mönchengladbach, 1986) Jamal Musiala / Luis Díaz — 15 segundos (vs. Kiel, 2024 / vs. Frankfurt, 2025)

El gol más rápido de su carrera profesional

Ni en Junior, ni en Porto, ni en Liverpool había conseguido un gol tan rápido. Este tanto es el más precoz de la carrera de Luis Díaz, un reflejo de su madurez futbolística y su capacidad para adaptarse a los ritmos de la Bundesliga, una liga que premia la velocidad y la transición ofensiva.

Hasta la fecha, Díaz acumula 4 goles y 4 asistencias en 6 partidos de liga, además de otro tanto en competiciones europeas.

El gol más rápido en la actual Bundesliga

Gol más rápido de la temporada (2025-2026) en la Bundesliga: El tanto de Díaz se convirtió en el más rápido de la temporada actual de la Bundesliga hasta ese momento.