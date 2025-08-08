Luis Díaz y el Bayern Múnich dicen adiós a emblemática figura: se hizo oficial

El Bayern Múnich es el equipo de moda por estos días. El conjunto alemán ha sido tendencia por el anuncio de la llegada de Luis Díaz y el futuro de otros jugadores de cara a la temporada que está por empezar.

Durante los últimos días, el club bávaro confirmó la salida de uno de sus jugadores más emblemáticos, generando revuelo en el fútbol mundial.

Se trata del experimentado volante Thomas Muller, quien fue anunciado por Vancouver Whitecaps, equipo de la MLS que logró llegar a un acuerdo.

Müller, de 35 años, cerró el mes pasado su exitosa trayectoria de un cuarto de siglo en el Bayern de Múnich, al que llegó con 11 años a sus categorías juveniles y debutó en primera división en 2008 tras pasar un año en el segundo equipo del gigante bávaro.

Con el Bayern ganó 13 títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones de Europa.

Así fue presentado Muller en la MLS

Tras despedirse del club bávaro en el Mundial de Clubes, el atacante ya había hecho pública su intención de mudarse al fútbol norteamericano.

Müller se comprometió con el club canadiense hasta el final de este año con una opción para continuar como jugador franquicia en la temporada de 2026.

"Estoy deseando ir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato. He oído cosas increíbles sobre la ciudad, pero ante todo vengo a ganar", dijo Müller en el comunicado emitido por el Whitecaps.

Müller se decantó por alargar su carrera en un equipo modesto de la MLS, que nunca había reclutado a una figura de su calibre, pero de cuyas fuerzas básicas surgió Alphonso Davies, una de las estrellas actuales del Bayern.

"Este es un fichaje simbólico y un momento transformador para nuestro club y nuestra ciudad", dijo Axel Schuster, director deportivo del Whitecaps. "Thomas es un jugador de clase mundial (...) No solo aporta un pedigrí ganador e inteligencia futbolística excepcional, sino también una ética de trabajo incansable que elevará al equipo completo".

Müller y Messi pueden ahora reencontrarse en las canchas de la MLS una década después de la final del Mundial de 2014, ganada 1-0 por Alemania a Argentina en el estadio Maracaná tras alargue.

Otro protagonista de aquel duelo, el germano Bastian Schweinsteiger, colgó las botas en la MLS con el uniforme del Chicago Fire en 2019.

Thomas Muller, referente del Bayern Munich. / Budesliga

El talentoso Marco Reus, también veterano ícono del fútbol alemán, forma parte del Los Angeles Galaxy, con el que levantó el título de la MLS en 2025.

La contratación de Müller es una de las más destacadas del actual mercado de traspasos de la MLS, que ya registró la llegada del argentino Rodrigo De Paul al Inter Miami y aguarda la confirmación del fichaje del surcoreano Son Heung-min por Los Angeles FC.