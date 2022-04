¡Entre los grandes! La estadística en la que Luis Fernando Muriel hizo historia en Italia

Un día, en Europa dijeron que Luis Fernando Muriel es el mejor suplente del mundo y es que así lo sigue demostrando partido a partido en Atalanta, en donde responde siempre que se le da la oportunidad de entrar a la cancha.

Aunque en varias oportunidades el delantero ha manifestado que no le gusta ese 'mote', ya que puede demostrar toda su capacidad goleadora jugando desde el vamos, lo cierto es que ingresando desde el banco es un impulso para él para dejarle ver al entrenador Gian Piero Gasperini, por qué hace la diferencia.

Sin embargo, la formula del DT de la Atalanta volvió a darle cierto efecto este fin de semana, pues Muriel anotó luego de iniciar el compromiso como suplente, pero la 'deia' perdió 2-1 contra Sassuolo, en un partido importante en el objetivo de clasificar a torneo internacional la siguiente temporada.

Aún así, el gol le sirvió al colombiano para batir una cifra récord en Italia y hacer historia en la Serie A, pues con este, llegó a 25 tantos marcados ingresando desde el banco de suplentes, siendo el mejor de todos los tiempos en esta estadística en el calcio.

Muriel está cerca de llegar al centenar de goles en la primera división del fútbol italiano (actualmente tiene 94), de los cuales 25 los ha marcado cuando inició un compromiso desde la banca. En total, el atlanticense ha disputado 275 partidos en la mencionada liga, de los que comenzó siendo suplente en 107.

Mirando la relación de goles-partidos, lo de 'Lucho' es sencillamente espectacular, pues eso le valió para ponerse en lo más alto de la estadística y hacer historia en el balompié de Italia. El atacante de 30 años igualó los 25 goles de Alessandro Matri en ese aspecto, pero la diferencia es que el exjugador del Milán, Juventus, Cagliari, Lazio y entre otros, los marcó en 146 partidos, 39 más que el atlanticense.

25 - Luis #Muriel has scored the joint-most goals as a substitute in Serie A in the three points for a win era (since 1994/95), alongside Alessandro Matri (both 25). Sub.#SassuoloAtalanta #SerieA pic.twitter.com/6pR6O2v47v