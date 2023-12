"Salió a lo grande": Luis Fernando Muriel habló de su golazo de 'taco' en el Atalanta vs. Milan

Este sábado 9 de diciembre, Atalanta recibió al A.C. Milan para disputar un duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini reclamaron los tres puntos, luego de imponerse 3-2 en el Atleti Azzurri d'Italia. A Luis Fernando Muriel le bastaron 8' minutos para ser la estrella del partido, pues se reportó con un golazo agónico para darle el triunfo a 'La Dea'.

Al minuto 90+5', el delantero atlanticense recibió un notable pase del ruso Aleksei Miranchuk y le ganó la posición a Yacine Adli con un toque sutil. Mike Maignan intentó ocupar la mayor cantidad de espacio y se estiró con todas sus extremidades. En milésimas de segundo, Muriel encontró un hueco y con un magistral taconazo la mandó al fondo de la red.

Muriel, quien esta temporada ha perdido protagonismo (ha sido titular en uno de los 15 partidos que ha disputado; actualmente, acumula escasos 238' minutos en el rentado italiano), aprovechó los pocos minutos que tuvo en cancha y anotó su primer gol en la Serie A (lleva dos por Europa League).

¿Qué dijo Luis Fernando Muriel tras su golazo al Milan?

"Ha sido un final precioso porque hemos conseguido ponernos por delante y llevarnos la victoria. El tacón me ha nacido en el momento, no he pensado nada porque incluso aunque lo hubiera entrenado no hubiera sabido cuándo podría hacerlo. No tenía otra manera para hacerlo y nada, ha salido a lo grande, estoy muy contento", empezó diciendo el ex jugador de Deportivo Cali, en una conversación con 'DAZN'.

Luis Fernando Muriel habló de su presente en Atalanta

"Estoy tranquilo, a disposición del míster y del equipo. Trato de dar siempre mi aporte, siempre tengo ganas de jugar y cuando estoy dentro lo dejo todo. Hoy he podido regalar la victoria, pero es fruto del trabajo grupal", concluyó el de Santo Tomás.