Luis Fernando Muriel fue anunciado oficialmente por Junior: así fue su presentación

Luis Fernando Muriel se convirtió oficialmente en jugador de Junior de Barranquilla. Así lo presentaron.

Luis Muriel
Foto: @JuniorClubSA

Noticias RCN

enero 15 de 2026
06:45 a. m.
El fútbol colombiano vivió una de sus noticias más impactantes del inicio de la temporada 2026 con la confirmación oficial del fichaje de Luis Fernando Muriel por el Junior de Barranquilla. Tras varias semanas de rumores, versiones encontradas y una larga espera por parte de la afición, el club rojiblanco despejó cualquier duda y anunció la llegada del experimentado delantero a través de sus canales oficiales.

La reacción fue inmediata: las redes sociales del equipo explotaron con mensajes de ilusión, orgullo y expectativa, conscientes de que se trata de un jugador de jerarquía internacional.

Muriel, nacido en Santo Tomás y con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y en la selección Colombia, expresó su emoción en un video publicado por Junior. “Quiero pisar la cancha con esta camiseta puesta”, dijo el atacante de 34 años, dejando claro que llega motivado y con el deseo de convertirse en protagonista. Sus palabras conectaron de inmediato con una hinchada que ve en él a un referente ofensivo capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos.

El anuncio que sacudió a la hinchada rojiblanca

La oficialización del fichaje fue celebrada como un verdadero golpe de autoridad en el mercado. Junior no solo sumó a un delantero de reconocido nivel, sino que envió un mensaje claro a sus rivales: el actual campeón del FPC quiere seguir en la cima.

Muriel llega con un historial goleador sólido, experiencia en ligas exigentes y múltiples convocatorias a la selección Colombia, cualidades que lo convierten en uno de los refuerzos más importantes del balompié nacional en los últimos años.

El impacto del anuncio se reflejó en miles de interacciones en redes sociales, donde los hinchas destacaron tanto el talento del jugador como su vínculo con el departamento del Atlántico. Para muchos, su llegada representa una mezcla perfecta entre calidad, liderazgo y sentido de pertenencia.

De la incertidumbre a la alegría total en Barranquilla

Cabe recordar que Muriel no fue presentado junto al resto del plantel el pasado 13 de enero, situación que encendió las alarmas entre los seguidores del club. Ese mismo día, el máximo accionista Fuad Char explicó que la ausencia se debía a detalles relacionados con los exámenes médicos. Sin embargo, el paso de las horas alimentó la incertidumbre y las dudas crecieron en el entorno rojiblanco.

Finalmente, apenas un día después, la espera terminó y la alegría se apoderó del corazón del Atlántico. Con su presentación oficial, Junior cerró cualquier especulación y confirmó que contará con uno de los atacantes más talentosos del país para afrontar una temporada exigente.

Muriel llega con el reto de brillar tanto en la liga local como en la Copa Libertadores, donde Junior aspira a ser protagonista. Su fichaje no solo eleva el nivel del equipo, sino también el del fútbol colombiano en general, que suma a una de sus grandes figuras de regreso a casa.

