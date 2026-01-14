Junior y Santa Fe definen el primer campeón del 2026: fecha, hora y TV para ver la Superliga

El fútbol colombiano abre oficialmente su calendario competitivo con un duelo de alto voltaje. Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe se enfrentan este jueves 15 de enero en el partido de ida de la gran final de la Superliga, un título que reúne a los dos mejores equipos del 2025 y que definirá al primer ganador del año antes incluso del inicio de la Liga doméstica. La expectativa es máxima, no solo por lo que representa el trofeo, sino por el contexto deportivo con el que ambos clubes llegan a esta cita.

El compromiso inicial se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, escenario que promete una gran asistencia y un ambiente de fiesta desde las 7:30 p.m., hora colombiana. El encuentro contará con transmisión exclusiva de Win Sports +, lo que permitirá que los aficionados de todo el país sigan de cerca este primer pulso entre rojiblancos y cardenales.

Junior quiere imponer su jerarquía como campeón vigente

Junior afronta esta final con el respaldo de haber sido el último campeón de Liga y con una nómina que fue reforzada de manera ambiciosa durante el mercado de fichajes. La dirigencia barranquillera apostó por consolidar una base competitiva que no solo le permita pelear este título, sino también afrontar con garantías los desafíos que se avecinan a lo largo de la temporada.

El equipo rojiblanco buscará aprovechar su condición de local para marcar diferencias desde el primer encuentro. En Barranquilla saben que un buen resultado en casa puede ser determinante en una serie corta, por lo que la consigna será presionar desde el inicio y hacer valer el peso de su estadio. La mezcla entre jugadores de experiencia y nuevas incorporaciones genera ilusión en la hinchada, que espera ver un equipo sólido, intenso y con ambición ofensiva.

Santa Fe, con el reto de competir y sorprender

Del otro lado aparece Independiente Santa Fe, campeón del segundo semestre del 2025 y decidido a demostrar que su título no fue casualidad. El conjunto capitalino asume este reto como una oportunidad para medir su nivel ante un rival que parte como favorito en el papel, pero al que buscará incomodar con orden táctico y personalidad.

Para Santa Fe, esta serie representa una prueba exigente antes del arranque oficial de la Liga. El cuerpo técnico tendrá la misión de encontrar el equilibrio entre solidez defensiva y eficacia en ataque, consciente de que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Sacar un resultado positivo en Barranquilla sería un golpe anímico importante de cara al partido de vuelta.

RELACIONADO Experimentado técnico del FPC confesó buscar a Falcao García antes de Millonarios

La final del Campeón de Campeones no solo entrega un trofeo, sino que marca el tono competitivo del año. Junior y Santa Fe llegan con objetivos claros y la intención de arrancar el 2026 levantando un título. El Metropolitano será el primer escenario de una serie que promete emociones, intensidad y un pulso constante entre dos históricos del fútbol colombiano.