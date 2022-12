El regaño de Luis Figo a periodista colombiano por error en Catar 2022

La eliminación de la Portugal de Cristiano Ronaldo del Mundial de Catar 2022, luego de perder por la mínima diferencia contra la sorprendente Marruecos, sigue generando eco en el fútbol y aún más, cuando en dicho partido CR7 nuevamente fue suplemente y solo ingresó minutos después del inicio de la segunda mitad.

Con la eliminación esfumada, el periodista colombiano Samuel Vargas citó unas supuestas declaraciones del histórico futbolista de la selección lusa, Luis Figo.

“No se puede ganar un Mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Ganar a Suiza? ¡Excelente! ¿Pero se puede hacer eso en todos los partidos? No. Dejar a CR7 en el banquillo fue un error, esta derrota es responsabilidad del entrenador”

Aunque no citó el medio a quién se las dio, el periodista colombiano rápidamente tuvo su correctivo por parte del propio exfutbolista, quien en modo de regaño le respondió a Vargas y lo hizo citando dicho trino.

“¿Caro Samuel Vargas, quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? ¡¡¡Se quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!!”, aseguró el exjugador del Barcelona, Real Madrid e Inter, entre otros.

Además, Luis Figo continuó su rectificación al periodista colombiano:

“¡¡No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mías!!”, y finalizó con lo siguiente:

“Protagonistas son los que hacen la diferencia”

Luego de la respuesta del exfutbolista portugués, el periodista colombiano eliminó su trino, pero las palabras de Luis Figo quedaron ahí en las redes sociales, donde el portugués dejó claro que lo puesto en su momento por Samuel Vargas no salió de su boca.

Protagonistas son los que hacen la diferencia 😉 https://t.co/EQD3uJTKQR