Sinisterra pide cancha en Bournemouth: "Estoy demostrándole al técnico de qué estoy hecho"

El 26 de diciembre de 1860 se jugó el primer partido oficial de fútbol de la historia entre Sheffield FC y Hallam FC, en Inglaterra. Esa fecha, festivo en las islas británicas, empezó a ser la elegida para una de las jornadas más tradicionales del balompié inglés y mundial: el popular Boxing Day.

En la edad media, los nobles utilizaban este día para darle regalos de navidad a sus sirvientes, por eso el nombre. Año tras año esta tradición empezó a tomar fuerza en el país hasta el punto de verlo como una manera de negocio en el fútbol. A pesar de que en la década de los 50 varios clubes decidieron no jugar en este día por ser el festivo más importante del año, más adelante, con la llegada de la televisión, lo vieron como una gran oportunidad de generar ingresos por los pocos partidos que hay en fiestas decembrinas y volcar así la atención del mundo entero alrededor de la Premier League.

En la actualidad, el Boxing Day es una de las jornadas más especiales del fútbol en Inglaterra y una de las más esperadas por los hinchas de este deporte. Cada 26 de diciembre, los televisores en todo el mundo se prenden al por mayor para ver así sea un partido de equipos que pelean por no descender. Entretenimiento puro.

En toda la historia, solo cuatro colombianos han puesto su nombre por gritar un gol en esta jornada. Juan Pablo Ángel fue el pionero, luego le siguió Hugo Rodallega y más adelante Yerry Mina. Este martes, Luis Sinisterra entró al selecto grupo. El delantero del Bournemouth le puso el moño a la goleada 3-0 sobre el Fullham y que pone al equipo en el décimo puesto de la tabla de la Premier League tras un inicio irregular en zona de descenso a segunda división.

De hecho, Luis también ha tenido un inicio irregular en su etapa con los 'cherries'. La temporada pasada, su estreno en la Premier League, la jugó con Leeds, pero cambió de equipo ante el descenso a segunda y por los pocos partidos que disputó ante las continuas lesiones que tuvo, aunque siempre figuró cada vez que estuvo en campo.

Luis Sinisterra, en exclusiva con Noticias RCN Digital

Eso mismo está demostrando ahora en Bournemouth. A pesar de que no es titular, Sinisterra llegó a dos goles con el de este martes en Bournemouth en 11 partidos disputados, de los que ha sido inicialista nada más en uno. En diálogo exclusivo con Noticias RCN Digital, el delantero expresó que no se lamenta por esa situación y que trabaja para seguir plasmando sus cualidades en donde más importa, en la cancha, y así ganarse a pulso un lugar en el once inicial.

"No lo veo tanto como un inicio irregular, simplemente estaba adaptándome al nuevo equipo. Obviamente es complicado ganarse un puesto y más ahora que los los compañeros están teniendo una buena temporada. Esto es un proceso largo, un camino largo y poco a poco voy demostrándole al técnico y a los hinchas de qué estoy hecho y qué puedo aportarle al equipo. Estoy muy contento por este momento que estoy viviendo y espero seguir mejorando y seguir aportando al equipo cosas interesantes", confesó 'Sini'.

¿Por qué Sinisterra no es titular en Bournemouth?

El colombiano de 24 años confesó las razones por las que no tenía casi oportunidades de jugar en las primeras fechas y el por qué de su no presencia en la titular todavía. Dijo que el entrenador Andoni Iraola no lo veía "en la mejor condición física" y reveló lo que le ha pedido en los entrenamientos para poder explotar al máximo sus cualidades como jugador. Y aún tiene mucho más por dar.

"Él simplemente nos pide a los extremos que seamos muy dinámicos, que busquemos el gol, que ayudemos en defensa. Por ahí él no me veía en la mejor condición física. Eso lo trabajamos y ahora, gracias a Dios, me permitió iniciar hace poco contra Crystal Palace, se ganó y se hizo un gran trabajo. Espero tener la oportunidad de seguir iniciando, y si no, desde el banco aportarle al equipo", apuntó.

Lo que le espera a Sinisterra para el futuro

El presente de Luis Sinisterra se llama Bournemouth, pero el futuro es incierto, y más si sigue destapándose de esta manera y con más regularidad. En los 'cherrries' está a préstamo desde Leeds, por lo que a final de temporada su destino podría cambiar. Sobre eso no se preocupa a hora y afirma que con el tiempo mirará lo mejor para su carrera, pero espera seguir despuntando para, en un futuro no muy lejano, cumplir su sueño de jugar en un grande de Europa.

"Ahora mismo estoy enfocado en Bournemouth, en hacer las cosas de la mejor manera, en ganarme un puesto y después ya veremos lo que el futuro nos trae. Pero por ahora mi presente es Bournemouth y y quiero hacerlo de la mejor manera aquí", concluyó en su diálogo con Noticias RCN Digital.