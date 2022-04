¡Brillando con luz propia¡ Sinisterra, nominado a un gran galardón en un torneo europeo

Colombia tiene en la actualidad varios jugadores que están mostrando su mejor momento deportivo, en Inglaterra, está Luis Díaz y, en Holanda, está Luis Sinisterra, delantero que ha tenido grandes actuaciones con el Feyenoord, en los diferentes torneos europeos, razón por la cual varios equipos de la elite de mundo centran sus ojos en el exjugador del Once Caldas.

Luis Sinisterra, fue una de las figuras en las semifinales de la Conference League frente al Marsella, donde el equipo del colombiano logró obtener la victoria tres goles a dos, con gol y pase gol del nacido de Santander, dejando al equipo holandés muy cerca de disputar una nueva final en un torneo internacional.

Luego de la gran actuación del colombiano en el primer juego de las semifinales de la Conference League, hizo que la UEFA, reconociera el gran nivel mostrado por el colombiano y lo nominará para el jugador de la semana del torneo internacional, compartiendo con los jugadores Lookman, del Leicester City, Pellegrini de la Roma y Dessers del mismo equipo del delantero cafetero.

The nominees are in 🤩 Who'll get your vote after their semi-final display? 🗳️



🌟 Luis Sinisterra

🌟 Ademola Lookman

🌟 Lorenzo Pellegrini

🌟 Cyriel Dessers#UECL | #UECLPOTW | #Laufenn