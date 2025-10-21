Luis Suárez habló sobre su flojo rendimiento en el fútbol francés: autocrítica total
El delantero colombiano, quien es sensación en el fútbol portugués, se responsabilizó por su fracaso en el Olympique de Marsella.
El delantero colombiano Luis Suárez hizo una profunda autocrítica sobre su etapa en el Olympique Marsella, equipo con el que disputó solo 11 partidos en 2022. En rueda de prensa previa al duelo entre Sporting Lisboa y el cuadro francés por la Champions League, el samario recordó esa etapa como un aprendizaje personal más que un fracaso deportivo.
“Es un partido especial porque es Champions, un torneo que siempre soñé disputar. Más allá de haber jugado en Marsella, lo importante para mí es volver a sentir esa emoción de competir al más alto nivel”, explicó Suárez, quien valoró su regreso a la élite del fútbol europeo.
“No estaba preparado mentalmente”: la autocrítica de Luis Suárez
Suárez reconoció que su rendimiento en Francia no estuvo a la altura de las expectativas. Aunque marcó tres goles y dio una asistencia, consideró que el problema no fue futbolístico sino mental.
“Llegaba a una liga nueva, a un país nuevo. Creo que estaba preparado futbolísticamente, pero no mentalmente para ese club. No se tuvo mucha paciencia conmigo, pero la responsabilidad fue mía”, admitió el colombiano.
El delantero destacó que, a pesar de las dificultades, su breve paso por el Marsella le permitió debutar en la Champions y fortalecer su mentalidad competitiva. Según sus palabras, decidir salir fue un acierto, pues le permitió reencontrarse con su mejor versión en otro entorno.
Su presente en Sporting y el reto tras Gyökeres
Actualmente, Luis Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Sporting Lisboa. Asegura sentirse pleno tanto en lo profesional como en lo personal.
“Estoy en el mejor momento de mi vida. He tenido años malos, pero ahora todo está en equilibrio. Llegué al Sporting para ser feliz y lo he conseguido”, afirmó.
El atacante también se refirió a las comparaciones con Viktor Gyökeres, exgoleador del equipo:
La comparación es inevitable después de lo que hizo Victor aquí. Lo tomo como un reto bonito; hay que tener personalidad para llegar a un club donde el listón está tan alto.