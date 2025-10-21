CANAL RCN
Deportes

Luis Suárez habló sobre su flojo rendimiento en el fútbol francés: autocrítica total

El delantero colombiano, quien es sensación en el fútbol portugués, se responsabilizó por su fracaso en el Olympique de Marsella.

Luis Javier Suárez en Olympique de Marsella
FOTO: Luis Javier Suárez - IG

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El delantero colombiano Luis Suárez hizo una profunda autocrítica sobre su etapa en el Olympique Marsella, equipo con el que disputó solo 11 partidos en 2022. En rueda de prensa previa al duelo entre Sporting Lisboa y el cuadro francés por la Champions League, el samario recordó esa etapa como un aprendizaje personal más que un fracaso deportivo.

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación
RELACIONADO

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación

“Es un partido especial porque es Champions, un torneo que siempre soñé disputar. Más allá de haber jugado en Marsella, lo importante para mí es volver a sentir esa emoción de competir al más alto nivel”, explicó Suárez, quien valoró su regreso a la élite del fútbol europeo.

“No estaba preparado mentalmente”: la autocrítica de Luis Suárez

Suárez reconoció que su rendimiento en Francia no estuvo a la altura de las expectativas. Aunque marcó tres goles y dio una asistencia, consideró que el problema no fue futbolístico sino mental.

“Llegaba a una liga nueva, a un país nuevo. Creo que estaba preparado futbolísticamente, pero no mentalmente para ese club. No se tuvo mucha paciencia conmigo, pero la responsabilidad fue mía”, admitió el colombiano.

El delantero destacó que, a pesar de las dificultades, su breve paso por el Marsella le permitió debutar en la Champions y fortalecer su mentalidad competitiva. Según sus palabras, decidir salir fue un acierto, pues le permitió reencontrarse con su mejor versión en otro entorno.

Su presente en Sporting y el reto tras Gyökeres

Actualmente, Luis Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Sporting Lisboa. Asegura sentirse pleno tanto en lo profesional como en lo personal.

La española que conquistó el corazón del delantero Luis Suárez: ¿Quién es?
RELACIONADO

La española que conquistó el corazón del delantero Luis Suárez: ¿Quién es?

“Estoy en el mejor momento de mi vida. He tenido años malos, pero ahora todo está en equilibrio. Llegué al Sporting para ser feliz y lo he conseguido”, afirmó.

El atacante también se refirió a las comparaciones con Viktor Gyökeres, exgoleador del equipo:

La comparación es inevitable después de lo que hizo Victor aquí. Lo tomo como un reto bonito; hay que tener personalidad para llegar a un club donde el listón está tan alto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol Profesional Colombiano

Confirman desde cuándo se implementarán los ascensos y descensos en la Primera C en Colombia

Edwin Cardona

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja

Liga BetPlay

¡Solo cinco cupos! Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de cuatro fechas

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025

¡Son muchos los apostadores que están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Estados Unidos

Estados Unidos confirma segundo ataque contra una lancha en el Pacífico: tres personas murieron

La información fue confirmada por un alto funcionario de la administración Trump.

Animales

VIDEO | Hombre juró matar a un perro con un palo en Bogotá y advirtió a quien lo defendiera

Estados Unidos

Fuertes críticas a Rubigol tras un comentario sobre el pollo Frisby: "Me funaron"

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?