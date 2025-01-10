CANAL RCN
¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación

Luis Suárez ratifica su idilio con el gol. El colombiano le anotó al Napoli por Champions: la anotación en video.

Luis Suárez gol Sporting Lisboa al Napoli Champions
Foto: AFP

octubre 01 de 2025
03:56 p. m.
El delantero colombiano Luis Javier Suárez demostró su eficacia y buen momento con el Sporting Club de Portugal al anotar su primer gol en la Liga de Campeones de la UEFA.

El Napoli fue la víctima del tanto del cafetero, que ingresó como suplente y se convirtió en la figura ofensiva de su equipo.

El atacante colombiano Luis Javier Suárez demostró por qué es el referente ofensivo del Sporting Club de Portugal al conseguir un hito personal: anotar su primer tanto en la UEFA Champions League.

A pesar de la derrota 2-1 de su equipo ante el Napoli en la segunda jornada de la fase de liga, la actuación del delantero samario validó la millonaria inversión que el club hizo por él en el pasado mercado de fichajes.

El Gol de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa llegó en un momento crucial del encuentro disputado en el Estadio Diego Armando Maradona.

El resultado final, adverso para los portugueses, no eclipsa el bautismo goleador del 'cafetero' en el torneo de clubes más importante de Europa.

Un penal con sello de goleador de Luis Suárez ante el Napoli

La oportunidad para que Suárez se estrenara en la competición llegó desde el punto penal. Tras ingresar al campo de juego desde el banquillo de suplentes, el atacante no dudó en tomar la responsabilidad de ejecutar la pena máxima.

Con una frialdad y precisión característica de un goleador de élite, engañó al portero rival para sellar el empate parcial 1-1 en territorio italiano.

Este gol representó un destello de esperanza para el equipo visitante.

Sin embargo, el esfuerzo del internacional con la Selección Colombia no fue suficiente. El Sporting de Lisboa terminó cayendo 2-1, otorgando al Nápoles su victoria en esta edición de la Liga de Campeones.

El salto de calidad de Luis Suárez en la Champions

El gol de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa confirma que el colombiano sigue manteniendo su nivel de eficacia sin que el cambio a un club de élite o la presión de la Champions League le afecten.

El atacante ha respondido con rendimiento y goles a los más de 25 millones de euros que el Sporting desembolsó para asegurar sus servicios.

Aunque el resultado del partido fue una derrota para el conjunto de Lisboa, el debut goleador de Suárez en la Champions se registra como una confirmación de su salto de calidad y su rol esencial en el esquema del club portugués.

