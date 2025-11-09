CANAL RCN
La española que conquistó el corazón del delantero Luis Suárez: ¿Quién es?

Ella es Carolina Rubia, la esposa española que acompaña al colombiano Luis Suárez en su mejor momento.

Luis Suárez poker Colombia Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
02:38 p. m.
Luis Suárez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, y en medio de la atención que recibe por sus actuaciones en la cancha, también crece el interés por su vida personal.

¿Quién es la novia del goleador colombiano Luis Suárez?

Carolina Rubia es la esposa española de Luis Suárez, quien ha sido un apoyo fundamental en su trayectoria profesional y personal.

Tiene 26 años, es originaria de España y se ha mantenido alejada de la exposición mediática, a pesar de compartir su vida con una de las figuras emergentes del fútbol colombiano.

Su relación con el delantero ha estado marcada por la complicidad y la discreción, aunque en momentos cruciales no duda en expresar públicamente su admiración por el jugador.

Tras la reciente actuación de Suárez con la Selección Colombia, en la que brilló con una histórica goleada, Rubia le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que destacó su humildad, disciplina y perseverancia.

Luis Suárez y la admiración de su esposa

Para ella, los logros del futbolista no solo representan una recompensa a su esfuerzo deportivo, sino también una demostración del poder de la fe y la constancia.

Eres el claro ejemplo de que bajo la humildad se llega donde uno quiere. Dios te dio esa oportunidad y no la desperdiciaste, sino que enseñaste el verdadero poder de la bendición. Te amamos, papá, qué orgullo tenerte como padre de mi hijo, escribió Carolina.

El vínculo entre ambos no solo se refleja en palabras, sino también en familia. De su unión nació un hijo, a quien el futbolista suele mostrar en sus publicaciones, acompañadas de mensajes de agradecimiento por la familia que han construido.

La historia de Carolina Rubia, la esposa española de Luis Suárez, muestra cómo detrás del talento deportivo hay un círculo íntimo que sostiene al jugador en los momentos de mayor presión.

En su caso, la figura de su pareja se convierte en símbolo de apoyo y motivación, recordando que la vida del deporte no solo se mide en goles, sino también en la fortaleza emocional que lo acompaña.

