Exclusivo | Maluma, la cuota de Colombia en Catar: "Poder representar a mi país en el Mundial significa mucho"

El artista colombiano Maluma y la cantante libanesa Myriam Fares encabezan el cartel de actuaciones previstas en la inauguración del FIFA Fan Festival en el parque Al Bidda de Doha el 19 de noviembre, un día antes del partido inaugural del Mundial entre Catar y Ecuador, anunció la FIFA en un comunicado.

Este viernes, a un día de su presentación, el artista colombiano habló con Mañana Express sobre su participación en el Mundial.

Todavía acostumbrándome. Ando en la prueba de sonido y mañana será la fiesta

Además, futbolista cuando pequeño, Maluma se mostró feliz por vivir esta fiesta.

“Esto es divino y yo soy el más fan del fútbol. Desde que era niño jugaba en Nacional y también en La Equidad, y para mí venir y podernos representar un poquito con mi música, eso representa mucho para mí, y agregó lo siguiente:

“Yo jugué mucho tiempo con Juan Fernando Quintero, el peor contrincante. James Rodríguez era tres o cuatro generaciones por encima mío. Jugué con Matheus Uribe y muchos jugadores de la Selección Colombia”

Maluma y sus aventuras en los mundiales

Para el artista colombiano será su segundo Mundial y así recordó su primero, en donde no contó con una buena experiencia.

“Tuve la oportunidad de ir a Rusia también hace cuatro años y aunque la experiencia no fue tan buena porque me robaron, valió la pena. Si debo volver y que me roben, que pase porque la experiencia fue increíble”

