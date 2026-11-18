Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2030 tendrán una novedad, considerando que tres de las diez selecciones integrantes de la Conmebol ya se encuentran clasificadas por su papel como coanfitrionas.

La FIFA había informado que, de mantenerse el Mundial de 48 selecciones, la Conmebol mantendría los seis cupos directos y uno para repechaje, por lo que habría tres cupos y medio en disputa para las siete selecciones restantes.

Esto obligó a plantear diferentes formatos para definir a los clasificados junto a Argentina, Uruguay y Paraguay. Justamente, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, confirmó cómo sería la competencia.

¿Qué cambia en las Eliminatorias del Mundial 2030?

En diálogo con Carve Deportiva, previo al duelo entre Uruguay y República Dominicana, el directivo señaló que las Eliminatorias serán con el formato de la Liga de Naciones, donde las selecciones estarán compitiendo por un título.

Sin embargo, no explicó si tendrá el formato de la Liga de Naciones Femenina en Sudamérica, donde 9 selecciones jugaron todos contra todos y Colombia se quedó con el título tras liderar la tabla, o si se organizará como en Europa y Concacaf, donde las selecciones se dividen por grupos y divisiones.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, manifestó que las Eliminatorias comenzarían en el segundo semestre de 2027, por lo que todavía quedará tiempo para terminar de pulir esta opción en donde las selecciones clasificadas también compitan por salir campeonas.

Habrá que ver si esta filtración de Ignacio Alonso se hace realidad y si los equipos sudamericanos tendrán la posibilidad de pelear por un título, más allá de la Copa América y el propio Mundial, lo cual serviría como incentivo para que Argentina, Uruguay y Paraguay no bajen el pie del acelerador mientras los otros equipos buscan su propio boleto al Mundial.