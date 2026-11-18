El primer examen de esta fecha FIFA tuvo lugar el viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, recinto al que la Tricolor regresó tras 27 años de ausencia.

En un compromiso disputado y con fin benéfico, Colombia impuso condiciones desde la posesión y encontró el único tanto del encuentro al minuto 35: tras una recuperación alta de Camilo Durán y una descarga de Luis Javier Suárez, Daniel Muñoz proyectó un centro al área que el defensor chileno Guillermo Maripán terminó enviando al fondo de su propia portería.

Más allá del marcador corto, el combinado nacional mostró orden para neutralizar los intentos de 'La Roja' y contó con intervenciones clave de Camilo Vargas y Dávinson Sánchez para sostener el arco en cero.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la serie se trasladó al estadio Monumental David Arellano de Santiago. Allí, el empate sin goles reflejó tanto la consistencia defensiva colombiana como su falta de contundencia en el último tercio.

La opción más clara de la noche estuvo en los pies de Luis Javier Suárez, quien desperdició un lanzamiento desde el punto penal al minuto 35 del primer tiempo.

No obstante, el cuerpo técnico aprovechó ambos compromisos para observar alternativas de recambio y sumar minutos con futbolistas jóvenes como Gustavo Puerta —quien salió con molestias físicas en Santiago—, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Camilo Durán, Devis Vásquez y Aldair Quintana, cerrando así un 2026 con rendimiento global del 59 % (siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas en 14 presentaciones).

Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras partidos amistosos

El invicto conseguido ante el seleccionado austral tuvo un impacto inmediato en la actualización del Ranking FIFA publicada este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Gracias a los puntos sumados en Cali y Santiago, la Selección Colombia escaló una casilla para ubicarse en el puesto 10 del mundo con 1.735,90 unidades, regresando así al selecto grupo de las diez mejores selecciones del planeta después de más de dos años (instancia que no ocupaba desde mediados de 2024 tras ser subcampeona de la Copa América).

Con este ascenso, el equipo de Néstor Lorenzo desplazó a potencias históricas como Alemania (puesto 11 con 1.730,22 puntos), México (13.°) e Italia (14.°).

Asimismo, a nivel sudamericano, Colombia ratificó su condición como la tercera mejor selección de la Conmebol, ubicada únicamente por detrás de Argentina (2.ª) y Brasil (7.ª), y superando con amplitud a rivales directos de la región como Uruguay (20.°), Ecuador (24.°) y Paraguay (31.°). De este modo, la Tricolor despide el año con impulso competitivo y ubicación privilegiada de cara a la ventana internacional de marzo de 2027.

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