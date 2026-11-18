En su viaje de casi medio siglo por el espacio, la sonda Voyager 1 de la NASA marcó un nuevo hito el 18 de noviembre, al alcanzar una distancia de un día luz de nuestro planeta.

De esta manera se convierte en el dispositivo fabricado por el ser humano que mayor distancia ha alcanzado en el cosmos, situándose a unos 26.000 millones de kilómetros de la Tierra.

Para Tiffany Kataria, investigadora de la NASA, este registro histórico funciona como “la mejor ilustración de lo inmenso que es el espacio”. En declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP ironizó que el ser humano sueñe con visitar otros sistemas, ubicados a varios años luz, cuando a “la Voyager 1 le llevó casi 50 años llegar tan solo al límite de nuestro propio sistema solar, por no hablar de alcanzar un día luz de distancia”.

¿Cuál era el propósito original de la sonda Voyager?

A pesar de haber superado los campos de influencia magnética y la burbuja de viento solar para adentrarse en la región interestelar —un hito que comparte únicamente con su gemela, la Voyager 2—, ambas naves continúan operativas tras haber sido lanzadas en 1977.

El enorme distanciamiento provoca que el intercambio de comunicaciones con la Tierra requiera un día entero en cada dirección. En el caso de la Voyager 1, el ahorro de energía se gestiona apagando de forma remota instrumentos prescindibles como las cámaras, permitiendo al dispositivo seguir analizando el espacio con sus instrumentos.

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En su interior viajan los famoso “Discos de oro”

Los orígenes de la misión se remontan a la exploración del sistema solar exterior y de sus planetas: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Rememorando aquellos primeros descubrimientos, Kataria destacó que las fotografías de Júpiter enviadas por la sonda revelaron por primera vez los anillos del planeta gaseoso y facilitaron la comprensión de los “vórtices y fenómenos meteorológicos realmente extremos que tienen lugar en su atmósfera”.

A bordo viajan los “Discos de Oro”, placas de cobre chapadas de 30 centímetros con la historia de la humanidad. “Se podrían enumerar muchísimas cosas que estas dos naves espaciales han hecho posible que comprendamos”, destacó la especialista al valorar el legado de las sondas gemelas.