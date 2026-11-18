El Tour Colombia RCN - Sistecrédito 2027 presentó su recorrido oficial. La quinta edición de la competencia se disputará entre el martes 26 y el domingo 31 de enero, con seis etapas y un trazado total de 904,2 kilómetros por carreteras de Antioquia.

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que el departamento será el escenario principal de la carrera, que regresará al calendario ciclístico internacional con una programación que combinará etapas para velocistas, circuitos, recorridos de media montaña y una jornada final con llegada en alto.

¿Cuáles son las etapas y el recorrido del Tour Colombia 2027?

La primera jornada se disputará el martes 26 de enero, con salida y llegada en Medellín y una distancia de 149,8 kilómetros. El pelotón pasará por Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero, Santiago y Cisneros antes de regresar a la capital antioqueña.

El miércoles 27 llegará la segunda etapa, de 123 kilómetros, con inicio y final en El Carmen de Viboral. El recorrido incluirá El Santuario, Marinilla, Guarne, la vía al aeropuerto, Llanogrande, Don Diego, Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro.

Para el jueves 28 está programada la tercera jornada, con 119,4 kilómetros y salida y llegada en Zona E. Los ciclistas transitarán por Llanogrande, San Antonio de Pereira, Canadá, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro y Guarne. El paso por el Alto de los Topos será uno de los principales desafíos de esta etapa.

La cuarta jornada se correrá el viernes 29 de enero y tendrá 167 kilómetros. La organización estableció un circuito de aproximadamente 40 kilómetros, con cuatro vueltas entre Llanogrande, San Antonio de Pereira, la variante de La Ceja, el Alto del Nano y Don Diego, además de un tramo final de siete kilómetros.

El sábado 30 se disputará la etapa más larga del Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, con 182 kilómetros. La salida estará ubicada en Llanogrande y el recorrido continuará hacia El Retiro y La Ceja. Allí se desarrollará un circuito de cuatro vueltas por el Alto del Nano, Don Diego, El Retiro y La Ceja, antes de afrontar los kilómetros finales hasta La Unión.

¿Dónde termina el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027?

La sexta y última etapa se disputará el domingo 31 de enero, con un recorrido de 163 kilómetros y salida en Medellín. Los corredores pasarán inicialmente por Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, antes de regresar hacia el sur del Valle de Aburrá.

Posteriormente, el trazado incluirá sectores de Itagüí, Sabaneta, la variante de Caldas y Envigado. La ruta continuará por la avenida El Poblado y San Diego, antes de afrontar el ascenso final al Alto de Palmas, donde se definirá la clasificación general y se conocerá al ganador de la quinta edición.