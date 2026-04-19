América-Millonarios: un clásico por la clasificación, pero con poca asistencia al Pascual

La Liga BetPlay 2026-I entra en su tramo decisivo y uno de los partidos más atractivos de la fecha 17 se vivirá este domingo 19 de abril, cuando América de Cali reciba a Millonarios FC en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales. El compromiso, programado para las 8:30 p. m., llega en un momento clave del campeonato, donde cada punto empieza a tener valor de oro.

El equipo vallecaucano afronta el encuentro ubicado en la séptima posición con 24 unidades, mientras que el conjunto capitalino aparece en la décima casilla con 22 puntos. La cercanía en la tabla refleja la paridad entre dos históricos del fútbol colombiano que, más allá del presente, saben que un triunfo en este tipo de partidos puede representar un impulso anímico determinante en la recta final del torneo.

Un clásico con impacto directo en la tabla

El enfrentamiento no solo tiene el componente tradicional de rivalidad, sino que también adquiere una relevancia mayor por el contexto clasificatorio. América busca consolidarse dentro del grupo de los ocho, mientras que Millonarios necesita sumar para acercarse a esa zona y no perder terreno frente a sus competidores directos.

Ambos equipos llegan con una dosis de confianza tras haber conseguido victorias en sus respectivas presentaciones por la Copa Sudamericana, un factor que puede influir en el rendimiento colectivo. Sin embargo, el desafío ahora será trasladar ese buen momento al ámbito local, donde la presión es distinta y el margen de error cada vez es más reducido.

Obligados a sostener el rendimiento en el cierre del torneo

El calendario no da tregua y la exigencia aumenta jornada tras jornada. Para América, hacerse fuerte en casa será fundamental si quiere asegurar su presencia en la siguiente fase. En tanto, Millonarios está obligado a sumar como visitante si pretende mantenerse con opciones reales de clasificación.

El partido promete intensidad, con dos equipos que combinan experiencia y talento joven, y que entienden la magnitud de lo que está en juego. Más allá del resultado, será un termómetro para medir la capacidad de ambos de competir bajo presión en el momento más exigente del campeonato.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Win Sports+, que llevará todas las emociones de un clásico que puede empezar a definir el futuro de dos protagonistas habituales del fútbol colombiano. La venta de la boletería es baja, así lo ha confirmado el mismo equipo vallecaucano mediante sus redes sociales.