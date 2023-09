El equipo que saldrá campeón de la Champions League, según inteligencia artificial

La Champions League ha dado inicio a una nueva temporada que promete grandes emociones y con ello el debate en todos los programas deportivos del mundo de cuál equipo es el que ha mostrado más potencial para alzarse con el trofeo a final de esta campaña, por lo que la inteligencia artificial se ha sumado y ha dado su claro candidato de acuerdo con algunos análisis.

El vigente campeón Manchester City, y los aspirantes París SG, y FC Barcelona comenzaron su andadura en la Champions sin dar lugar a la sorpresa, con sendas victorias en casa este martes ante el Estrella Roja, el Borussia Dortmund y el Amberes respectivamente.

Dos goles del argentino Julián Álvarez posibilitaron la victoria del City de Pep Guardiola en el Etihad ante el Estrella Roja de Belgrado.

Las muestras del gran fútbol del City vuelven a ilusionar a la afición inglesa con una nueva conquista del torneo que hasta hace una temporada los había esquivado año tras año.

Debido a su estupendo nivel, características de plantel y otros análisis realizados, Manchester City se perfila como el bicampeón de la Champions League para esta temporada.

Así lo dio a conocer la supercomputadora Opta, la cual dio a conocer mediante más de 10 simulaciones, que el equipo dirigido por Pep Guardiola será el campeón de este importante torneo.

Opta utilizó un estudio analítico y predictivo basado en 10 mil simulaciones y concluyó que el Manchester City tiene un impresionante 38,9 % de posibilidades de conquistar el bicampeonato de la Champions League. Este pronóstico coloca al equipo de Guardiola como el favorito indiscutible para alzar la Orejona una vez más.

