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¿Se define la Premier? Manchester City vs. Arsenal: hora y canal para ver EN VIVO🔴

Manchester City recibe a Arsenal en una fecha decisiva de la Premier League. Prográmese para el partidazo.

City
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 18 de 2026
08:55 p. m.
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La Premier League vivirá este domingo 19 de abril un enfrentamiento que puede marcar el destino del título. El Manchester City, segundo en la clasificación, recibirá al Arsenal, líder del campeonato, en el Etihad Stadium en un duelo que reúne todos los ingredientes de una final anticipada. A partir de las 10:30 a. m. (hora colombiana), el balón rodará en un partido que será seguido de cerca en Colombia a través de ESPN y Disney+, con la atención de todo el entorno futbolístico puesta en lo que ocurra en territorio inglés.

El contexto no podría ser más apretado. A falta de seis jornadas para el final, la distancia entre ambos equipos se ha reducido de forma considerable en cuestión de días. Lo que parecía una ventaja sólida del Arsenal se transformó en una diferencia vulnerable, especialmente tras la inesperada caída de los londinenses frente al Bournemouth y la contundente victoria del City ante Chelsea, resultado que reactivó por completo la carrera por el campeonato.

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Un cambio de impulso que sacude la tabla

El golpe anímico del último fin de semana ha sido determinante. El Arsenal dejó escapar la posibilidad de ampliar la ventaja y acercarse al título, mientras que el Manchester City aprovechó para recortar distancias y meterse de lleno en la disputa. Ahora, el margen es mínimo y el duelo directo aparece como un punto de inflexión.

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega con la necesidad clara de ganar para seguir dependiendo de sí mismo. Incluso un empate podría mantenerlo con opciones, pero una derrota lo dejaría en una situación muy comprometida. En contraste, el Arsenal afronta el compromiso con un escenario más favorable: evitar la caída le permitiría sostener el liderato y dar un paso importante hacia la consagración.

Presión, historia y carácter en juego

Más allá de los números, el partido también se jugará en el plano mental. El Manchester City ha demostrado en temporadas recientes una notable capacidad para cerrar campeonatos con autoridad, especialmente en el tramo final. El Arsenal, por su parte, enfrenta el reto de sostener la presión en una fase donde históricamente ha tenido dificultades, con un rendimiento en abril que ha sido irregular bajo la dirección de Mikel Arteta.

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Las críticas sobre la capacidad del conjunto londinense para manejar este tipo de escenarios han ido en aumento, alimentadas por sus recientes resultados. Sin embargo, el equipo sigue siendo dueño de su destino y tiene la oportunidad de responder en el campo ante uno de los rivales más exigentes del continente.

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