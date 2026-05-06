Madres en Bucaramanga protestan por falta de medicamentos para diabetes y epilepsia

La crisis en la entrega de tratamientos médicos por parte de la intervenida Nueva EPS sigue golpeando a cientos de usuarios en Bucaramanga.

Madres y padres denuncian que desde hace más de un año no reciben insumos esenciales para tratar enfermedades como diabetes, epilepsia y patologías huérfanas, lo que los obliga a protestar cada semana frente a la sede principal de la entidad.

Protestas semanales y casos críticos

Los manifestantes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Pacientes diabéticos insulinodependientes llevan meses sin recibir bombas ni insumos para el paso de la insulina, lo que los obliga a pedir prestados equipos a familiares o pagar hasta cuatro millones de pesos por dispositivos que deberían ser entregados por la EPS.

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Alicia Inés Parra, madre de un joven diabético, relató que desde septiembre no recibe los insumos de la bomba microinfusora de su hijo, quien depende de este tratamiento desde los cinco años. “Por cuarta vez tengo que protestar para exigir que le salven la vida”, expresó en medio del plantón.

Clamor por respuestas de Supersalud

La angustia también alcanza a padres de menores con epilepsia, quienes denuncian que sus hijos permanecen encerrados en casa sin el medicamento que controla las crisis neurológicas. Uno de ellos relató que su hijo, de 19 años, necesita con urgencia el tratamiento que ha usado desde su nacimiento, pero la EPS no lo entrega.

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Ni las tutelas ni los derechos de petición han logrado soluciones. Los reclamos fueron escalados nuevamente a la Superintendencia de Salud, entidad que había prometido respuestas tras una protesta anterior, pero hasta ahora no ha dado resultados.

Las familias insisten en que no pueden costear los tratamientos y que la falta de medicamentos pone en riesgo la vida de sus hijos.