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Colombia y Argentina no se hicieron daño y aplazaron su clasificación: vea el resumen

La selección Colombia Femenina igualó en su visita a Argentina y aplazó su clasificación a la Copa del Mundo.

Noticias RCN

abril 18 de 2026
08:09 p. m.
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La Selección Colombia Femenina igualó sin goles frente a Argentina este sábado 18 de abril en la ciudad de Lanús, en un compromiso que, aunque prometía ser decisivo, terminó dejando abierta la lucha por la clasificación al Mundial de Brasil 2027. El resultado reflejó un duelo más táctico que emotivo, en el que ambas selecciones priorizaron el orden defensivo sobre el riesgo ofensivo.

El encuentro, correspondiente a una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, enfrentó a dos de las selecciones más regulares del torneo. Tanto Colombia como Argentina llegaban igualadas en puntos y conscientes de que una victoria podía encaminar su clasificación directa. Sin embargo, el desarrollo del juego estuvo marcado por la precaución, con pocas opciones claras de gol y un ritmo más estratégico que vertiginoso.

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Un empate que mantiene todo abierto

Lejos de definir posiciones, la igualdad terminó prolongando la incertidumbre en la tabla. Colombia y Argentina quedaron con 14 unidades, manteniéndose en lo más alto del torneo, pero sin lograr despegarse definitivamente en la carrera por los cupos al Mundial.

Detrás de ellas aparecen selecciones como Chile y Venezuela, que aún conservan opciones matemáticas y que se mantienen al acecho en la clasificación. Este panorama anticipa un cierre de competencia altamente disputado, donde cada punto será determinante para definir a las selecciones que obtendrán los boletos directos y aquellas que deberán acudir al repechaje.

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Un torneo que exige regularidad

La Liga de Naciones Femenina no solo ha elevado el nivel competitivo en Sudamérica, sino que también ha planteado un formato exigente en el que la constancia es clave. El certamen entrega dos cupos directos a la Copa del Mundo de 2027 y dos más al repechaje intercontinental, lo que obliga a las selecciones a mantener un rendimiento alto a lo largo de todas las jornadas.

En ese contexto, tanto Colombia como Argentina siguen perfilándose como favoritas para clasificar, pero el empate en Lanús deja claro que no hay margen para la relajación. El camino hacia el Mundial sigue abierto y cada partido se convierte en una final anticipada.

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Así, el pulso entre dos potencias del continente quedó aplazado, en espera de una definición que promete emociones hasta la última fecha.

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