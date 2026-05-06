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EE. UU. alerta sobre riesgo de una epidemia de ébola similar a la de 2014

Las autoridades sanitarias estadounidenses advirtieron que el actual brote en África podría crecer de manera significativa si no se implementan medidas urgentes de contención.

Foto: AFP
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AFP

junio 05 de 2026
06:33 p. m.
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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos lanzaron una alerta sobre el actual brote de ébola que afecta a varios países africanos y advirtieron que, sin acciones contundentes, la situación podría alcanzar dimensiones comparables a la epidemia que golpeó África Occidental entre 2014 y 2016, considerada la más grave de la historia de esta enfermedad.

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La advertencia fue realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), luego de analizar la evolución del brote declarado el pasado 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC).

Según explicó Jason Asher, director del departamento de previsión y análisis de epidemias de los CDC, las proyecciones muestran que el virus podría expandirse considerablemente si no se fortalecen las medidas de vigilancia, aislamiento y atención médica en las zonas afectadas.

"Es urgente tomar medidas para frenar la propagación de este brote y evitar que alcance una magnitud equivalente, o incluso superior", señaló el funcionario durante una rueda de prensa.

El actual brote involucra la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa poco frecuente que representa un desafío adicional para las autoridades sanitarias debido a la limitada disponibilidad de herramientas médicas específicas para combatirla.

El brote ya deja decenas de fallecidos

De acuerdo con el más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la República Democrática del Congo se han confirmado 381 casos de la enfermedad, de los cuales 64 personas han fallecido.

La propagación del virus también ha cruzado fronteras. En Uganda, país vecino de la RDC, las autoridades sanitarias han confirmado 16 contagios y una muerte asociada al brote.

La preocupación internacional aumenta porque actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento homologado específicamente para la variante Bundibugyo. Esto obliga a concentrar los esfuerzos en la detección temprana de casos, el rastreo de contactos y el aislamiento de los pacientes para evitar nuevas cadenas de transmisión.

La enfermedad del ébola se transmite mediante contacto estrecho con personas infectadas o con fluidos corporales contaminados. Sus síntomas incluyen fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares y, en los casos más graves, hemorragias internas y externas.

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El recuerdo de la epidemia de 2014 sigue presente en la comunidad internacional. Ese brote, originado en Guinea, se extendió por varios países de África Occidental y dejó más de 28.000 casos confirmados y más de 11.000 fallecidos, según cifras de la OMS.

Ante el aumento de contagios, organismos internacionales y autoridades sanitarias insisten en la necesidad de reforzar los sistemas de salud en la región para evitar que el actual brote se convierta en una emergencia sanitaria de escala global.

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