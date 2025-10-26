CANAL RCN
Deportes

Murió histórico exjugador y director técnico de selección de fútbol: esto se sabe

Esta leyenda del fútbol defendió los colores de su país como jugador y como director técnico. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
06:28 p. m.
El fútbol mexicano se encuentra de luto debido a que el 25 de octubre de 2025 murió uno de sus exjugadores y exdirectores técnicos más legendarios.

Manuel Lapuente Díaz, que fue jugador de clubes como Monterrey, Necaxa, Puebla, Atlas y quedó campeón con la Selección de México en los Juegos Panamericanos de 1967, en Canadá, falleció a sus 81 años.

'Don Manolo', como era conocido de cariño, fue director técnico de la Selección de México en dos oportunidades. La primera fue de 1990 a 1991 y la segunda de 1997 al 2000.

Además, a nivel de clubes, dirigió a Puebla, Tigres, Ángeles, Atlante, Cruz Azul, Necaxa y América de México.

La noticia de la muerte de Manuel Lapuente fue confirmada por la Federación de Fútbol de México, mediante un comunicado en redes sociales.

Este fue el mensaje de la Federación de Fútbol de México tras la muerte de Manuel Lapuente, el histórico exjugador y exdirector técnico

Tras la muerte de Manuel Lapuente Díaz, la Federación de Fútbol de México envió un mensaje de condolencias.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente Díaz, leyenda del fútbol mexicano como jugador y director técnico. Dentro de su gran historia, fue multicampeón de Liga y entrenador de la Selección Nacional de México", comenzaron escribiendo.

"La familia del fútbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte. Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del fútbol. Que en paz descanse", concluyeron.

El América de México también lamentó la muerte de Manuel Lapuente Díaz

Al igual que la Federación de Fútbol de México, el Club América también se pronunció tras la muerte de Manuel Lapuente.

"Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente Díaz, el histórico entrenador de las águilas. Es un grande que jamás volará solo", redactaron.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Que en paz descanse", añadieron.

 

