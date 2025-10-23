CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Brasil: joven futbolista murió al impactar con una vaca en carretera

El futbolista brasileño Antony Ylano, de 20 años, murió tras chocar su moto con una vaca en Piauí. El Piauí EC confirmó la trágica noticia.

Antony Ylano
Foto: Piauí

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
12:08 p. m.
El fútbol de Brasil está de luto. Antony Ylano, delantero de solo 20 años y una de las jóvenes promesas del Piauí Esporte Clube, falleció en la madrugada del pasado lunes tras sufrir un trágico accidente de tránsito.

El jugador impactó con su motocicleta contra una vaca que se encontraba sobre una carretera del estado de Piauí, al noreste del país.

El trágico accidente que conmocionó a Piauí

Según la Policía Federal de Carreteras (PRF), el siniestro ocurrió alrededor de las 3:15 a. m., cuando el futbolista regresaba de una reunión familiar en el municipio de Altos.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que Ylano, al desplazarse a gran velocidad, chocó contra el animal que deambulaba por la vía junto a otras reses. El impacto fue tan fuerte que el joven salió despedido varios metros y perdió la vida en el lugar, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarlo.

“Fue un accidente lamentable que nos deja con un profundo dolor. Antony era un joven disciplinado y con un futuro prometedor”, expresó el club Piauí EC en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Una carrera corta, pero destacada

Antony Ylano había logrado importantes hitos en su corta carrera. En 2024 fue campeón estatal con Altos y en 2025 repitió el título con Piauí, lo que lo llevó a integrarse al plantel sub-20 del club con miras a la Copa do Brasil Sub-20.

Equipos como Altos y Fluminense-PI también manifestaron su tristeza y enviaron mensajes de condolencia a la familia del jugador.

El fútbol piauiense despide a una de sus figuras emergentes, cuya vida y sueño deportivo quedaron truncados por una tragedia en la carretera.

