Importante futbolista, con paso por selección, recibió impacto de bala: este es su estado de salud

El pasado 16 de octubre de 2025 se presentó un preocupante hecho de violencia Ecuador y un importante futbolista quedó herido.

Bryan 'Cuco' Angulo, el delantero que actualmente milita en la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo y también ha tenido pasos por Emelec, Cruz Azul, Tijuana y la Selección de Ecuador, recibió un disparo con arma de fuego en una de sus piernas.

El futbolista se encontraba llegando a la sede de entrenamiento de la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo y dos hombres que se movilizaban en moto planearon el ataque en su contra.

Sin embargo, después del disparo contra Bryan Angulo, las autoridades y algunos jugadores del club actuaron de inmediato, persiguieron a los atacantes y lograron detenerlos para que respondan por lo ocurrido ante la justicia ecuatoriana.

¿Cuál es el estado de salud de Bryan Angulo, el futbolista que tuvo paso por la Selección de Ecuador y recibió un impacto de bala?

Luego de que Bryan Angulo fue víctima del ataque con arma de fuego, la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo emitió un comunicado rechazando el hecho y ampliando detalles de su estado de salud.

"La Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a la opinión pública, medios de comunicación y afición en general que, lamentablemente, el jugador Bryan Angulo Tenorio ha sufrido un atentado contra su vida", comenzó escribiendo el equipo ecuatoriano.

"Gracias a la oportuna atención médica y al apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que su estado de salud es estable. Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia porque el fútbol debe ser un espacio de respeto y unión", complementó la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el equipo de Bryan Angulo, denunció demandas contra más jugadores

En el comunicado en el que Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo reveló cuál es el estado de salud de Bryan Angulo, también informó que otros jugadores han sido amedrentados antes del partido de este viernes 17 de octubre de 2025.

"Comunicamos que varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre de 2025, frente al club Búhos ULVR", se detalló.