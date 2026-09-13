Quedó campeón del U.S Open y no se dio cuenta: Zverev se consagró en el último Grand Slam del año

Finalizó el último torneo grande del tenis de la temporada 2026 y el alemán Alexander Zverev logró alzar su segundo Grand Slam del año y el segundo de su carrera profesional, siendo este año el más exitoso hasta el momento.

El tenista #1 del mundo derrotó al estadounidense con parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 después de 3 horas y 32 minutos de máxima intensidad. El juego disputado en el estadio Arthur Ashe de Nueva York tuvo al público local alentando todo el tiempo por Ben Shelton, el local, pero no fue suficiente ante la efectividad y buen juego mostrado por el alemán.

En el 2020, Zverev había perdido la final del torneo frente a Dominic Thiem en lo que significó un duro golpe en su carrera debido a que estuvo solo a dos puntos de conseguir la victoria; seis años después tuvo revancha.

Alexander Zverev no se dio cuenta de que había ganado el título

Uno de los mejores momentos de la final y del torneo lo protagonizó justamente el campeón, que, debido a la concentración con la que estaba viviendo el partido, no se enteró de inmediato que había ganado el campeonato y se dispuso a ejecutar el siguiente saque mientras en las tribunas ya lo estaban aplaudiendo.

El divertido momento duró unos segundos hasta que el nuevo campeón al mirar al público, y seguramente al tablero donde está el resultado, se percató que el partido y el campeonato ya habían terminado; aún incrédulo, con una sonrisa en su cara, se acercó a saludar a su rival y a las personas que reconocían su gran victoria.

Es el segundo título de Grand Slam para el tenista de 29 años que también se destaca por haber conseguido el oro olímpico en los Juegos de 2020 y dos veces el Torneo de Maestros.

Emotivas palabras del campeón para su madre

Una vez finalizada la final, Zverev le dedicó unas sentidas palabras a su madre, definiéndola como la persona más importante de su vida y la más fuerte que conoce. Además, recordó los difíciles momentos que tuvieron que vivir tras ser diagnosticado con diabetes cuando era niño:"Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos en el consultorio te dicen que su vida y el deporte van a estar sumamente limitados, se necesita una madre muy fuerte para salir de ahí", expresó el alemán.