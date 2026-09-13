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Sin James, Nacional venció 2-0 a Águilas y se trepó a la tercera posición de la liga | Vea los goles

Los clubes antioqueños se enfrentaron por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II.

Nacional 2- Águilas 0
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

septiembre 13 de 2026
06:07 p. m.
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Por la décima fecha de la Liga Betplay 2026-II, Atlético Nacional recibió en el estadio Atanasio Girardot a Águilas Doradas en una jornada que también estuvo marcada por la presentación de James Rodríguez ante los hinchas 'verdolagas' y la despedida de David Ospina del club antioqueño.

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Los locales venían de lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Betplay después de derrotar 3-0 a Deportivo Cali y, por liga, golearon a Alianza Valledupar 5 goles a 1, llegando a las primeras posiciones de la tabla todavía con un par de partidos pendientes por jugar.

Por su parte, Águilas Doradas, que marcha en la octava posición, en sus últimas dos presentaciones registró empates por idéntico resultado: 2-2, frente a Inter de Bogotá en condición de visitante y Boyacá Chicó en Medellín.

Nacional venció 2-0 a Águilas Doradas

El primer tiempo terminaría igualado sin goles luego de un disputado partido en el que el equipo local tuvo la posesión del balón en la mayoría del juego, pero no logró concretar su superioridad con remates efectivos al arco rival.

La segunda mitad iniciaría de forma más favorable para el equipo visitante, que intentó proponer un fútbol más ofensivo y estuvo muy cerca de vencer el arco defendido por Franco Armani. Sin embargo, tras la falta de eficacia y la jerarquía de Nacional a partir de los cambios realizados, el marcador se abrió a favor de los locales desde el punto penal.

A los 65 minutos de juego, el recién ingresado Ian Poveda fue derribado en el área rival y, después de una revisión en el VAR, el juez del compromiso decretó pena máxima a favor de Nacional; Edwin Cardona se hizo cargo del cobro y, tras un potente remate a la mitad del arco, marcó el 1-0 a favor del local.

A los 83 minutos, y tras una gran asistencia de Elías Cabrera, Poveda convirtió el 2-0 definitivo a favor de Nacional y se convirtió en la figura indiscutible del juego después de recibir la falta que terminó en penal y convertir el tanto que cerraría el partido.

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Próximos partidos de Atlético Nacional y Águilas Doradas

El próximo miércoles 16 de septiembre, en el estadio El Campín, se espera el debut de James Rodríguez cuando Atlético Nacional visite a Internacional de Bogotá a las 8:20 p.m.; cuatro días después, el 'verdolaga' visita a Llaneros a las 8:15 de la noche.

Águilas Doradas tendrá más descanso, pues su próximo juego será el viernes 18 de septiembre ante Pereira a las 4 de la tarde en Medellín. El 23 de septiembre tendrá una difícil prueba cuando visite al líder América de Cali en el Pascual Guerrero.

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