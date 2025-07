¿Cuándo llega Marcelo Meli a Bogotá para sumarse a Independiente Santa Fe? El jugador rompió el silencio

Independiente Santa Fe ya jugó dos partidos en la Liga BetPlay II 2025, pero sigue trabajando en la conformación de la nómina para encarar los retos del segundo semestre y la Copa Libertadores del próximo año.

Con la aprobación de Jorge Bava, el director técnico uruguayo, el club cardenal ya oficializó las llegadas de Yairo Moreno, Joaquín Sosa y Weimar Asprilla.

Además, en las últimas horas se conoció que Marcelo Meli, el jugador argentino que tuvo un paso por Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda, ya llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Emelec de Ecuador y aceptó la oferta que le presentó Independiente Santa Fe.

En toda esta operación fue crucial que Jorge Bava ya dirigió al mediocampista argentino en el Liverpool de Uruguay. Por lo tanto, el jugador quiere reencontrarse con un estratega que le brindó confianza y le permitió alcanzar un nivel muy alto.

A raíz de esa situación, Marcelo Meli, en diálogo con JC Radio Sports, una emisora de Guayaquil, reconoció que todo está muy adelantado para convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe y reveló la fecha en la que estaría viajando a Bogotá.

Marcelo Meli despejó las dudas: esta es la fecha en la que viajará para convertirse en nuevo jugador de Independiente Santa Fe

En la entrevista con JC Radio Sports, Marcelo Meli reconoció que Emelec le debía un dinero y que, en consecuencia, tomaron la decisión de llegar a un acuerdo para que el contrato pudiera rescindirse.

"En realidad, si hoy (21 de julio) yo ya firmo los papeles y todo acá con Emelec, calculo que entre el miércoles y el jueves ya tendría que estar viajando porque tenga todo el quilombo de mi casa y lo que hay que hacer cuando se realiza una mudanza", aseguró Marcelo Meli.

"El acercamiento que yo tuve con Independiente Santa Fe fue por parte del técnico, que me dirigió cuando yo jugué en Uruguay. Él me preguntó la situación mía en Emelec, le conté todo, y después el club avanzó más fuerte y me hizo una propuesta con un contrato de dos años", agregó.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Meli, posible nuevo jugador de Independiente Santa Fe, en Emelec?

Desde que llegó a Emelec en 2024, Marcelo Meli fue uno de los habituales titulares y disputó 3.453 minutos en 45 partidos.

Además, en ese lapso, anotó un gol (por Serie A primera etapa) y realizó dos asistencias (una por LigaPro Serie A y otra por Serie A segunda etapa).