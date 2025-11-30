Mariana Pajón confirmó el nacimiento de su bebé con tierna foto: este es su nombre

La campeona olímpica y múltiple medallista mundial Mariana Pajón vive uno de los momentos más especiales de su vida. En las últimas horas, la antioqueña confirmó el nacimiento de su primer hijo, a quien decidió llamar Théo, y lo hizo con una fotografía que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Sin reservas y con la alegría que la caracteriza, la ‘Reina del BMX’ presentó al pequeño, despertando una ola de ternura y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

El bebé nació el pasado viernes 28 de noviembre, pero la pareja decidió esperar unos días para hacer pública la noticia y compartir la imagen que, en cuestión de minutos, reunió miles de reacciones. Pajón, quien desde hace varios años está casada con el también ciclista Vincent Pelluard, expresó que este momento marca un antes y un después en su vida.

Théo enternece las redes y desborda el cariño hacia la campeona

A través de sus cuentas oficiales, Pajón publicó la foto de Théo acompañada del mensaje: “El día más feliz de nuestras vidas.Te amamos Théo”. La reacción fue inmediata: seguidores, colegas del mundo deportivo y figuras públicas celebraron junto a ella este nuevo capítulo. La imagen del bebé, recostado sobre una manta y en completa tranquilidad, se convirtió en un símbolo de ternura que inundó las plataformas digitales.

Para muchos aficionados del BMX y del deporte colombiano, ver a Pajón en este rol maternal genera una cercanía especial. La deportista, acostumbrada a los podios, premios y reconocimientos internacionales, muestra ahora una faceta íntima y emotiva que también ha conquistado los corazones de los fanáticos.

Un embarazo vivido con emoción y compartido con sinceridad

Durante los últimos meses, Pajón había compartido varias reflexiones sobre su proceso de gestación, un viaje emocional que ahora concluye con la llegada de su hijo. En uno de sus mensajes más sinceros escribió: “Aunque muero de ilusión por tenerte en mis brazos, ya empiezo a extrañar tus pataditas, tu compañía 24/7 y esta barriguita que ha sido tu hogar. Qué privilegio ha sido sentirte crecer dentro de mí”.

Sus palabras reflejan la mezcla de nostalgia, alegría y plenitud que envuelve este momento. Ahora, con Théo en casa, la pareja inicia una nueva etapa marcada por el amor, la ilusión y la promesa de un futuro lleno de momentos inolvidables.

Mariana Pajón, ícono del deporte colombiano, suma así el título más especial de su vida: el de ser mamá.