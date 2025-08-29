CANAL RCN
Deportes

¡América de Cali incorporará una figura más! Esta muy cerca de fichar a jugador de talla internacional

América de Cali está cerrando los últimos detalles con un importante jugador que ha militado en el fútbol de Brasil y Argentina.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
12:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali, que está en la posición 18 de la Liga BetPlay II 2025 tras seis partidos disputados, aprovechó la ventana de jugadores libres para reforzarse con dos jugadores.

Se trata de Andrés Tello, el futbolista colombiano que tiene 28 años y militó en el fútbol italiano en equipos como Juventus, Cagliari, Empoli, Bari y Benevento, y Andrés Felipe Roa, el volante creativo que debutó en el Deportivo Cali y jugó en Argentina en Huracán, Independiente y Argentinos Juniors.

América de Cali presentó oficialmente a sus dos nuevos refuerzos: llegaron desde Europa
RELACIONADO

América de Cali presentó oficialmente a sus dos nuevos refuerzos: llegaron desde Europa

Sin embargo, según se conoció en las últimas horas, el club 'escarlata' está cerca de cerrar a otro jugador que, al igual que los otros dos refuerzos, ha tenido recorrido internacional. ¿De quién se trata?

América de Cali está a mínimos detalles de fichar a Nicolás Hernández, el defensa central de talla internacional

En la mañana de este 29 de agosto de 2025, el periodista Andrés Muñoz confirmó que Nicolás Hernández, el defensa central que ha jugado en Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Paranaense, Inter de Porto Alegre, San Lorenzo y Banfield, está en la sede del América de Cali presentando exámenes médicos.

Además, posteriormente, el periodista Felipe Sierra sostuvo que esa información es cierta y que Nicolás Hernández está a mínimos detalles de ser anunciado como el último refuerzo del América de Cali para el segundo semestre del 2025.

En consecuencia, en caso de que Nicolás Hernández no tenga problema con los exámenes médicos, lo más seguro es que firme su contrato con América de Cali y sea anunciado muy pronto.

¿Cuándo fue el último partido oficial de Nicolás Hernández, posible nuevo jugador de América de Cali?

Nicolás Hernández, el volante central que jugó su última temporada en Banfield, no juega un partido oficial desde el 13 de diciembre de 2024.

Referente del Deportivo Cali sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali
RELACIONADO

Referente del Deportivo Cali sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali

En ese club, el defensa disputó 16 partidos y no convirtió goles. Además, tuvo una lesión y, de acuerdo a lo que ha trascendido, rescindió por falta de pagos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vuelta a España

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 7: Egan Bernal subió puestos

Vuelta a España

¡Harold Tejada ilusionó a Colombia en la Vuelta a España! Quedó en los primeros lugares de la etapa 7

Millonarios

Sería un hecho: Millonarios ya tendría todo listo con este nuevo refuerzo

Otras Noticias

Cundinamarca

¿Dibujo de Valeria Afanador tendría relación con las imágenes del video de su desaparición?

Noticias RCN conoció el último dibujo que pintó la niña con síndrome de Down en su colegio antes de desaparecer, trazos que serán cotejados por expertos.

OMS

Más de medio millón de personas enfrentan la hambruna en Gaza, según la OMS

La organización prevé que las condiciones de hambruna se extiendan en las próximas semanas.

Yina Calderón

Yina Calderón no se quedó callada y le respondió a la pareja de Aida Victoria Merlano tras negar sus rumores

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de agosto de 2025: TRM y cotización actual