¡América de Cali incorporará una figura más! Esta muy cerca de fichar a jugador de talla internacional

América de Cali, que está en la posición 18 de la Liga BetPlay II 2025 tras seis partidos disputados, aprovechó la ventana de jugadores libres para reforzarse con dos jugadores.

Se trata de Andrés Tello, el futbolista colombiano que tiene 28 años y militó en el fútbol italiano en equipos como Juventus, Cagliari, Empoli, Bari y Benevento, y Andrés Felipe Roa, el volante creativo que debutó en el Deportivo Cali y jugó en Argentina en Huracán, Independiente y Argentinos Juniors.

Sin embargo, según se conoció en las últimas horas, el club 'escarlata' está cerca de cerrar a otro jugador que, al igual que los otros dos refuerzos, ha tenido recorrido internacional. ¿De quién se trata?

América de Cali está a mínimos detalles de fichar a Nicolás Hernández, el defensa central de talla internacional

En la mañana de este 29 de agosto de 2025, el periodista Andrés Muñoz confirmó que Nicolás Hernández, el defensa central que ha jugado en Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Paranaense, Inter de Porto Alegre, San Lorenzo y Banfield, está en la sede del América de Cali presentando exámenes médicos.

Además, posteriormente, el periodista Felipe Sierra sostuvo que esa información es cierta y que Nicolás Hernández está a mínimos detalles de ser anunciado como el último refuerzo del América de Cali para el segundo semestre del 2025.

En consecuencia, en caso de que Nicolás Hernández no tenga problema con los exámenes médicos, lo más seguro es que firme su contrato con América de Cali y sea anunciado muy pronto.

¿Cuándo fue el último partido oficial de Nicolás Hernández, posible nuevo jugador de América de Cali?

Nicolás Hernández, el volante central que jugó su última temporada en Banfield, no juega un partido oficial desde el 13 de diciembre de 2024.

En ese club, el defensa disputó 16 partidos y no convirtió goles. Además, tuvo una lesión y, de acuerdo a lo que ha trascendido, rescindió por falta de pagos.