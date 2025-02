Marino Hinestroza aclaró rumores de la pelea con Edwin Cardona en El Campín

Atlético Nacional consiguió un buen empate en la capital de la República este miércoles 12 de febrero cuando visitó en el Nemesio Camacho el Campín a Independiente Santa Fe por la cuarta jornada del fútbol colombiano y en dicho encuentro se registraron imágenes que preocuparon a los hinchas verdolagas, por una supuesta pelea entre dos de sus máximas figuras.

Nacional vive una realidad bastante ilusionante para sus hinchas, pues luego de coronarse campeón de todos los torneos colombianos en disputa este 2024, ahora el reto será protagonizar a nivel internacional.

Dirigidos por el argentino Javier Gandolfi, el elenco verdolaga empieza a tomar ritmo en esta Liga colombiana y en el juego frente a Santa Fe quedó demostrado, pues tuvieron la oportunidad de quedarse con los tres puntos en lo que terminó siendo un partidazo en la capital del país.

¿Marino y Cardona se pelearon?

En la primera anotación de Nacional, Edwin Cardona se hizo cargo de patear la pena máxima para igualar el encuentro y la transmisión oficial del juego dejó en evidencia una aparente pelea del ‘10’ con Marino Hinestroza, pues en la celebración del tanto, el anotador intentó darle la mano en dos oportunidades al joven extremo y este no le respondió.

Las imágenes mostraron como Hinestroza se negó a darle la mano a Cardona en su celebración y a partir de eso, los dos jugadores se pronunciaron en las últimas horas mediante sus redes sociales, donde acabaron con cualquier rumor y dejaron claro que hay un buen ambiente en el plantel verdolaga.

“No crean cizaña donde no la hay. No celebré porque no me dejaban ingresar al campo de juego. El 10 es el dueño del penal, lo es y siempre lo ha sido. Crack”, señaló el habilidoso y joven extremo de Atlético Nacional.

“Te quiero mi hermano. Que sigan hablando”, le respondió el ídolo del cuadro verdolaga.

El próximo partido de Nacional será el domingo 16 de febrero frente a Deportes Tolima a partir de las 7:20 p.m. en el Atanasio Girardot.