Mario Yepes rompió el silencio: eliminación de Catar, salida Queiroz y crítica a FCF

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022 provocó que la Federación Colombiana de Fútbol tomará decisiones o personas que trabajaran ahí dieran un paso al costado, y ese es el caso de Mario Alberto Yepes, exjugador que tomó el cargo de director deportivo en el arribo del técnico portugués Carlos Queiroz en su momento.

Sin embargo, aunque el trabajo del exfutbolista pasó por momentos desapercibido, Mario Alberto Yepes meses después rompió el silencio y no ocultó la tristeza que le provocó la no clasificación de la Selección Colombia a Catar 2022.

“Tuve mucha tristeza, dolor. De muchachos que hicieron todo lo posible por lograrlo, hubo muchos esfuerzos y es un duelo que poco a poco va a ir pasando, la verdad me dolió mucho. Pero es un duelo que hay que hacer, un Mundial sin Colombia no es lo mismo”

Además, en las declaraciones dadas a El Espectador, Yepes fue preguntado sobre si esta generación fue la mejor de futbolistas colombianos.

"No sé si es mejor o peor, no sé cuál sea la forma correcta de definirla. Lo que sí sé es que es una generación que lo tenía todo, con muchos jugadores en Europa y de mucha experiencia. Lastimosamente no se cumplió el objetivo, sobre todo jugando de locales. En las Eliminatorias anteriores siempre fuimos fuertes en casa. En esta nos costó, hubo un déficit de puntos y al final fue lo que nos cobró la clasificación"

Salida de Queiroz, arribo Lorenzo y crítica a dirigentes de la FCF

En otras declaraciones, Yepes se refirió a los motivos que desencadenaron en la salida del portugués Carlos Queiroz.

"No entendí cuando escuché que no llevaba la identidad del fútbol colombiano, de verdad no entiendo ese discurso. La identidad va mutando con los años y va en desarrollo de los jugadores que tengas. También de cómo esté el fútbol, si se está jugando con enganche, diez o mediapunta, en fin. Decir que Queiroz estaba por fuera de 'nuestra identidad' no tiene ninguna lógica"