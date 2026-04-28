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Conmoción: reconocido exfutbolista fue hallado sin vida dentro de un vehículo

Las autoridades ya hablaron con los testigos y continúan avanzando en la investigación.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
05:02 p. m.
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En Ecuador se presentó un grave hecho durante el más reciente fin de semana debido a que un reconocido exfutbolista fue hallado sin vida dentro de su automóvil.

Se trata de Carlos Kaiser Rivadeneira, que defendió la camiseta de Emelec, uno de los clubes más grandes de su país.

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El cuerpo del exfutbolista fue encontrado el sábado 25 de abril, sin signos vitales, y las autoridades ecuatorianas ya se encuentran al frente de la investigación para esclarecer lo sucedido.

¿Qué se sabe de la muerte de Carlos Kaiser Rivadeneira, el exfutbolista de Ecuador?

De acuerdo con lo que los testigos les han narrado a las autoridades, Carlos Kaiser Ribadeneira se encontraba en compañía de tres mujeres.

Sin embargo, el vehículo se habría detenido en el sector de La Saiba, al sur de Guayaquil, y las tres mujeres habrían abandonado el lugar de inmediato tras dejar al exfutbolista en las sillas de atrás.

Además, de acuerdo con lo que ha revelado el medio El Comercio de Ecuador, una de ellas habría regresado junto a un hombre para intentar llevarse el vehículo, pero, debido a que no pudieron encenderlo, volvieron a desaparecer en cuestión de minutos.

Es así como, hasta el momento, la hipótesis que más ha tomado fuerza es que el exfutbolista Carlos Kaiser Rivadaneira habría podido ser escopolaminado.

Emelec lamentó la muerte de Carlos Kaiser Rivadeneira, su exfutbolista

El Club Sport Emelec, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, envió un mensaje de luto por la muerte de Carlos Kaiser Rivadeneira.

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“Expresamos un profundo dolor por el sensible fallecimiento de quien en vida fue el señor Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, histórico jugador de nuestra institución”, plantearon.

“Quienes conformamos el club enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos por esta irreparable pérdida. Paz en su tumba”, concluyeron.

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